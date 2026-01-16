La Arrixaca consiguió 70 donantes de órganos en 2025 y vuelve a ser el primer hospital del país

El consejero de Salud y el coordinador regional de trasplantes presentaron hoy los datos sobre donación de órganos - CARM

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, se sitúa, un año más, a la cabeza de los hospitales regionales y nacionales al conseguir en 2025 un total 70 donantes de órganos, cuatro más que el hospital 12 de Octubre de Madrid, el segundo del país.

Además, los hospitales Morales Meseguer (11 donantes) y Reina Sofía (6), ambos en Murcia, superaron en 2025 sus cifras históricas de donación de órganos, al conseguir 6 y 1 donante más respectivamente que en 2024. Por su parte, el hospital Santa Lucía de Cartagena consiguió 9 donantes, y el Rafael Méndez de Lorca, 3.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el coordinador regional de trasplantes, Ricardo Robles, ofrecieron los datos de la actividad de donación y trasplantadora de la Región de Murcia, publicados hoy por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En total, el año pasado se registraron 99 donantes de órganos en la Región de Murcia, lo que supone una tasa de 62,7 donantes por millón de habitantes, 11 puntos por encima de la media nacional y la quinta del país.

Del total de donaciones, 53 se efectuaron por donación en asistolia (37 de ellas, en el Virgen de la Arrixaca) y 46 por muerte cerebral. Todas estas donaciones en asistolia se realizaron mediante oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

"Gracias a los donantes y a la generosidad de sus familias, que dan luz a otras familias en un momento muy duro, se pudieron realizar 474 trasplantes de órganos en la Región el año pasado", informó el consejero.

Por tercer año consecutivo, los renales superaron el centenar, ya que en 2025 se realizaron 115 trasplantes de riñón, 5 de ellos gracias a donantes vivos. En cuanto al resto de trasplantes, se hicieron 65 hepáticos, 10 cardiacos y 2 de páncreas.

La alta tasa de donación de tejidos también permitió llevar a cabo 152 trasplantes de córnea (38 en el Reina Sofía, 43 en la Arrixaca, 63 en el hospital Santa Lucía y 8 en el Morales Meseguer). Además, en 2025 se realizaron 130 trasplantes de médula ósea, de los que 56 se llevaron a cabo en el hospital Morales Meseguer y 74 en la Arrixaca (13 de ellos infantiles).

En cuanto al trasplante de médula ósea, Pedreño destacó que, en el registro nacional REDMO, la Región supera los 26.000 donantes -la quinta a nivel nacional-, y que "en la segunda campaña de captación de donantes de 18 a 40 años 'Un Match X Una Vida', conseguimos la inscripción de 900 nuevos jóvenes".

MÁS DE 7.000 TRASPLANTES DE ÓRGANOS

Desde el inicio del programa de donación y trasplante de órganos en la Región de Murcia en 1985 se han realizado un total de 7.158 trasplantes en la Región de Murcia. En concreto, 2.195 renales; 1.804 hepáticos; 2.910 de médula ósea; y 249 cardiacos.

El Gobierno regional reconoció la generosidad de las familias murcianas con la creación del 'Día Regional del donante de órganos sólidos y de médula ósea', que se celebró por primera vez el pasado 12 de mayo.