La Arrixaca incorpora un exoesqueleto para niños con patologías neurológicas y motoras

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visitó hoy el hospital Virgen de la Arrixaca, primer centro hospitalario regional en adquirir un exoesqueleto para pacientes pediátricos - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca ha incorporado a su Servicio de Medicina Física y Rehabilitación un exoesqueleto pediátrico para optimizar el tratamiento de los niños con patologías que limitan su movilidad.

El exoesqueleto es un dispositivo robótico externo que se ajusta a las piernas y al tronco del niño, lo que le permite ponerse de pie y asistir el movimiento de las extremidades inferiores. Ello posibilita la marcha de forma segura y controlada, y le ayuda a interactuar con su entorno de manera más autónoma.

"El objetivo esencial es mantener la fuerza muscular, prevenir la atrofia muscular y permitir que el niño participe activamente en su tratamiento de rehabilitación", ha explicado la consejera de Salud, Isabel Ayala, quien ha añadido que "el exoesqueleto permite mantener el recorrido articular y reducir la rigidez muscular", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Ayala ha visitado este miércoles el Virgen de la Arrixaca, el primer centro hospitalario regional en adquirir este dispositivo gracias a una inversión de más de 270.000 euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

"No se trata de una solución curativa, sino de complementar las terapias convencionales para proporcionar una mayor calidad de vida, no sólo a los niños, sino también a su entorno, a sus familias", ha destacado la consejera.

Entre otros beneficios está la mejora de la capacidad respiratoria, el aumento de la autoestima y el bienestar emocional de los niños, así como la mejora del control de esfínteres o la reducción del dolor.

ENFOQUE REHABILITADOR

La incorporación del exoesqueleto pediátrico forma parte de un enfoque rehabilitador multidisciplinar, ya que para una correcta programación del tratamiento se precisa integrar a todo un equipo: médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ortopeda y psicólogo.