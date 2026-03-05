Arroyo coloca a López Petrel en la vicealcaldía de Cartagena tras la salida de Salinas de Vox

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado el nombramiento como vicealcalde de Gonzalo López Petrel, el concejal de Vox, tras el abandono de Diego Salinas del partido de Abascal.

Con este cambio, anunciado tras la reunión de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo municipal mantiene su estructura y las competencias actuales de los concejales, garantizando la estabilidad del acuerdo de gobierno hasta el final de la legislatura, según han informado desde el Consistorio.

"Hemos trabajado para que este incidente dentro del grupo no desestabilice al gobierno y agradezco la generosidad y el compromiso con Cartagena de todos los concejales del gobierno", ha manifestado la alcaldesa.

Arroyo ha explicado que, tras conocer la decisión de Salinas, mantuvo conversaciones tanto con el propio concejal como con el portavoz del grupo municipal Vox para analizar la nueva situación y asegurar la continuidad del pacto de gobierno suscrito al inicio de la legislatura entre el Partido Popular y Vox. Tras esos contactos, la alcaldesa "constató la voluntad del grupo municipal Vox de seguir trabajando dentro del Gobierno para culminar los compromisos del programa compartido, así como la disposición de Salinas a seguir contribuyendo a la estabilidad municipal, aunque desde fuera del grupo municipal Vox".

Como consecuencia, el Gobierno municipal mantiene las delegaciones y responsabilidades actuales de los concejales. Además, la tenencia de Alcaldía prevista en el pacto será asumida por Gonzalo López Pretel, que ejercerá como vicealcalde, mientras que el grupo municipal Vox designará a los dos concejales que ocuparán sus puestos en la Junta de Gobierno.

Arroyo ha subrayado que la situación generada por la salida de Salinas del partido no altera la estabilidad del Ejecutivo municipal. "Estas circunstancias se dan en los partidos y lo importante es que no desestabilicen a los gobiernos", ha afirmaod la alcaldesa durante su comparecencia. La regidora ha agradecido el compromiso de los concejales implicados para mantener el acuerdo alcanzado al inicio de la legislatura y ha señado que, a su juicio, "ha primado la responsabilidad con los ciudadanos frente a las tensiones internas de partido".

Por su parte, López Pretel, portavoz de Vox, ha destacado en la misma comparecencia que las novedades de ayer se han resuelto manteniendo los compromisos alcanzados entre los grupos municipales de Vox y PP al inicio de la legislatura y la misma presencia de los concejales del grupo en la junta de Gobierno y el resto de ámbitos de decisión en los órganos municipales.

Durante su intervención también ha aludido los intentos de algunos miembros de la oposición "de promover una alternativa de gobierno tras conocerse la salida de Salinas de Vox". Según ha explicado, el Ejecutivo municipal continuará trabajando con normalidad en el desarrollo del programa de gobierno acordado para la ciudad.

Diego Salinas continuará manteniendo las competencias de Desarrollo Económico, Empresa e Industria.