Arroyo y López Miras asiste a la representación de la batalla de Qart-Hadast antes 6.000 personas

La alcaldesa y el.Presidente de la Comunidad asisten a la representación y destacaron el esfuerzo de tropas y legiones - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Qart-Hadast volvió a rendirse ante Roma. Unas 6.000 personas asistieron a la Batalla por la Conquista de Qart-Hadast, uno de los grandes actos de las fiestas de Carthagineses y Romanos, que convirtió la Cuesta del Batel en un gran escenario de recreación histórica.

Tropas carthaginesas y legiones romanas reprodujeron el enfrentamiento que en el año 209 antes de Cristo terminó con la conquista de la ciudad por el ejército de Publio Cornelio Escipión y su transformación en Carthago Nova.

La batalla estuvo precedida por el Desembarco Romano y culminó con la victoria de Escipión; y la posterior celebración de la Victoria Romana y la proclamación de la Ley Romana en la plaza del Ayuntamiento. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, puso en valor el salto de calidad del espectáculo y el trabajo de la Federación.

"Hoy la batalla es uno de los grandes acontecimientos de nuestras recreaciones históricas y hay que reconocer el trabajo de la Federación porque no es fácil no solamente consolidar las fiestas, sino que sigan creciendo para que haya más personas que puedan asistir", indicó.

"Todos los años nos sorprenden un giro de tuerca siempre con la máxima seguridad, pero con el máximo espectáculo y la verdad es que las fiestas están transcurriendo con absoluto éxito de participación", añadió la regidora.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que asistió a la batalla junto a la alcaldesa, destacó la proyección de las fiestas y su valor como seña de identidad. "Quiero darle las gracias y la enhorabuena porque no solo han sabido mantener, sino que han sabido impulsar unas fiestas que son un hito en la región y en España. Marcan nuestra historia y para saber quiénes somos y sobre todo cuál es nuestro futuro, tenemos que saber de dónde venimos".

Por su parte, el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa, destacó que se trata del día que da sentido a las fiestas y subrayó el esfuerzo por mejorar el espectáculo. "Tenemos ya el culmen, el día por el que da sentido a estas fiestas de cartagineses y romanos, que es la gran batalla por la conquista de Cartagena", explicó, al tiempo que detalló que "hemos ampliado el aforo, hemos cambiado un poco la escenografía y este año damos un pasito más".

El presidente incidió en el rigor histórico de la recreación: "Hemos intentado recrear un poquito la ciudad como estaba y cuando vinieron los romanos a invadirla. Podéis ver a mercaderes, a ciudadanos, a los animales cabalgando".