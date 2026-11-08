Arroyo (PP) anuncia que el nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores abrirá sus puertas este martes

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena da la noticia en la entrega de carnés a 60 nuevos afiliados, junto al presidente regional del partido, Fernando López Miras - PP CARTAGENA

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado que el nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores abrirá sus puertas al público este martes. Lo ha hecho en el acto de entrega de carnés a 60 nuevos afiliados celebrado en el propio barrio, al que ha asistido el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia y presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

"Esta misma semana se pone en marcha el nuevo cuartel de la Policía Local", ha anunciado Arroyo. Los turnos se irán incorporando al edificio poco a poco, de forma que antes de que acabe la semana la Policía Local tendrá allí su base definitiva.

El cuartel empezará a funcionar con catorce policías, un inspector, un subinspector y doce agentes, y llegará a 18 con las nuevas incorporaciones que está gestionando el Ayuntamiento. Además, desde Los Dolores trabajará el inspector que coordinará todos los distritos del municipio, incluido "el futuro cuartel de La Aljorra, que también vamos a crear gracias a la colaboración y a la implicación del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras", ha subrayado.

La alcaldesa ha situado esta apertura dentro de la apuesta del Partido Popular por la seguridad. "Con el Partido Popular en el gobierno, Cartagena tiene por primera vez en su historia la plantilla de Policía Local completa", ha afirmado.

Arroyo ha recordado que el cuerpo cuenta con 311 agentes en activo y que se ha reforzado la jefatura y los mandos intermedios con 22 nuevos comisarios, inspectores y subinspectores. Además, hay otras 38 plazas en proceso. La Policía Local dispone hoy de más de 120 vehículos, un 20 por ciento más que hace dos años, y de más de 300 cámaras de videovigilancia, que llegarán a 400.

También se han creado unidades especializadas de drones, canina, de medios acuáticos y de seguimiento de redes sociales, y el GOESC tiene ahora el doble de agentes. "La de Cartagena es la primera Policía Local de la Región que trabaja en tierra, en el mar, en el aire y en internet. Eso es tener un gobierno que se toma en serio la seguridad", ha destacado.

En su bienvenida a los nuevos militantes, Arroyo les ha dado las gracias por dar el paso de afiliarse y por "poner vuestro tiempo a disposición del partido que puede cambiar España". Ha recordado que el año pasado el partido ya recibió a un centenar de nuevos afiliados en un acto en Canteras.

"Somos el primer partido de España, el primer partido de la Región y el primer partido de Cartagena", ha señalado. También ha agradecido a López Miras que haya unido al partido en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, y su trabajo "al lado de Cartagena".

"Eso es el Partido Popular: comprometerse y cumplir. Hacerlo en Cartagena, hacerlo en la Región y hacerlo, muy pronto, en toda España", ha concluido la alcaldesa.