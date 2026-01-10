Arroyo (PP): "Nuestro aval ante las elecciones va a ser nuestra gestión porque somos un partido de hechos"

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, durante el tradicional encuentro del roscón de Reyes con militantes y simpatizantes - PP CARTAGENA

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gestión que está realizando el Partido Popular al frente del gobierno de Cartagena "será su principal aval ante las urnas en las elecciones de 2027 que el partido comenzará a preparar durante este mismo año", según defendió este sábado la alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, durante el tradicional encuentro del roscón de Reyes con militantes y simpatizantes, con el que la formación marca el inicio del año político en el municipio.

Ante unos 200 asistentes, reunidos en el barrio de Los Dolores, Arroyo subrayó que el Partido Popular afronta el nuevo ciclo electoral "demostrando con hechos" su utilidad para la ciudad, y remarcó que el crecimiento orgánico del partido en Cartagena y su mayor peso interno se traducen en más capacidad para llegar a los barrios, escuchar a los vecinos y transformar esas demandas en políticas concretas.

Como ejemplo de esa gestión, la alcaldesa se detuvo en el barrio de Los Dolores, donde el Gobierno municipal ha desplegado actuaciones vinculadas a varias de sus líneas prioritarias. En materia de seguridad, avanzó la puesta en marcha este año del nuevo cuartel de policía, el segundo de los tres previstos en la legislatura dentro del plan municipal.

En accesibilidad y movilidad, recordó la conexión del campus de la UCAM con el barrio a través de carriles bici y la implantación de la nueva línea de autobuses a las universidades, integrada en el programa de modernización del transporte público que ha permitido superar los siete millones de viajeros.

Por su parte, la presidenta de la Junta Municipal de Los Dolores, Julia Otón, ha mostrado su agradecimiento por acoger esta jornada de celebración del partido en un barrio "que hace ocho años salió de su letargo cuando el PP tomó las riendas de la Junta".

Otón recordó que en este tiempo son muchas las acciones impulsadas y que son ya una tradición como "el Otoño Cultural, el Día del Modernismo, la pretardevieja, o la Cabalgata de Reyes, que este año ha celebrado su segunda edición". Todo esto, ha asegurado, es posible "gracias al apoyo del Ayuntamiento, la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el concejal de Distrito, Ignacio Jáudenes.

En este sentido, Arroyo enmarcó las actuaciones en los presupuestos municipales recién aprobados, los terceros de la legislatura, orientados a reforzar las políticas de vivienda, seguridad, empleo, apoyo a las empresas y ayudas a las familias. Según explicó, el objetivo para 2026 es profundizar en esos ejes y mantener un proyecto de ciudad "en marcha", apoyado en la red de cargos públicos, militantes y simpatizantes del partido en todo el municipio.

Para finalizar, la alcaldesa insistió en que, ante la cercanía de las elecciones municipales, "el Partido Popular de Cartagena no necesita cambiar de rumbo, sino perseverar en la gestión diaria, porque -afirmó- el trabajo realizado será el principal aval ante las urnas".