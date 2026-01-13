Arroyo propone habilitar suelo para 100.000 viviendas en el nuevo Plan General de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado que el Ayuntamiento planteará ampliar la superficie destinada a vivienda en la revisión del Plan General, tras analizar alegaciones y "la situación de necesidad de vivienda".

Según ha explicado, el documento partía de una previsión de suelo para unas 80.000 viviendas y ahora el objetivo pasa por "acercarnos a las 100.000", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Para alcanzar esa cifra, Arroyo ha señalado en una entrevista concedida a La Ser que los servicios técnicos municipales trabajan en la incorporación de unas 700 hectáreas adicionales destinadas a nuevos desarrollos residenciales.

Con esta ampliación, la superficie urbanizable para vivienda pasaría del 5,7% al 7% del total del término municipal, un rango que la alcaldesa ha calificado como "razonable desde el punto de vista urbanístico" y diseñado para "décadas de desarrollo".

La propuesta, ha añadido, incorpora dos condiciones. La primera, que la tipología de vivienda se adapte al entorno, con límites a la edificación en altura en las diputaciones. La segunda, que el crecimiento urbano sea continuo, de forma que los nuevos desarrollos "continúen los desarrollos ya consolidados".

Arroyo ha justificado esta directriz con el coste que generan los núcleos aislados, por el encarecimiento de los servicios básicos e infraestructuras que requieren, como agua, saneamiento y transporte.

En paralelo, la alcaldesa ha indicado que el Gobierno local trabaja para llevar la modificación del Plan General a aprobación "este mes", con nuevas aportaciones derivadas del proceso de alegaciones. También ha avanzado que trasladará los cambios a los grupos municipales con el objetivo de buscar "el mayor consenso posible".