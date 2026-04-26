La artista Carmen Cantabella es la próxima invitada al ciclo 'Alados Diálogos' que se celebra en el Casino de Murcia

La artista Carmen Cantabella - VIC SORIANO

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista Carmen Cantabella participará el próximo jueves, a partir de las 20.00 horas, en el ciclo 'Alados Diálogos' que se desarrolla en el Casino de Murcia bajo la coordinación de Consuelo Mengual y Mónica Leal.

Cantabella participará con la ponencia 'La libertad como arma arrojadiza', una frase de Antonio Gala que le valdrá a la creadora para presentar su trayectoria artística, que comprende desde el año 2002 a la actualidad.

"En la conferencia trataré de relatar que el tema del conjunto de mi obra es el ciudadano y la pérdida de su libertad de expresión, así como el poder que tiene el arte en la recuperación de dicha libertad", afirma Cantabella.