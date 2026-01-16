El artista Nono García firma el cartel de la Semana Santa de Lorca

Presentación del cartel de la Semana Santa de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El artista Antonio García Sánchez, Nono García, firma el cartel de la Semana Santa de Lorca de este año. El muleño, pintor de naturalezas muertas y paisajes urbanos, así como de la naturaleza, con técnicas de acuarela y mixta, está considerado uno de los grandes renovadores del género de la naturaleza muerta o del bodegón en España.

El 'pregón visual' de la Semana Santa de Lorca continúa la línea trazada para que sean reputados pintores de la Región los que ofrezcan su particular visión con total libertad creativa, como manifestó este jueves el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, durante la presentación del cartel. "Es la interpretación de un artista asociado a la Nueva Figuración renovada después de conocer una Semana Santa que no deja a nadie indiferente, como lo va a hacer el cartel que intenta expresar el sentimiento más íntimo de los lorquinos en esos días, como ha explicado el artista, Nono García", explicó el alcalde, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El acrílico sobre lienzo de 100 x 70 centímetros "es casi como un altar, que puede verse en esos días y el resto del año en muchas de nuestras casas. Junto a una fotografía de nuestra advocación más sentida, un vaso de agua con una flor, para mantenerla en el tiempo. Tratándose de Lorca, claveles, blancos y azules recogidos de la procesión, después de haber logrado que quizás rozarán el trono de la Dolorosa o la Amargura. He intentado que ese sentimiento se hiciera eterno en el cartel y perdurará más allá de la emoción del paso por la carrera de los tronos", ha afirmado el autor del cartel de la Semana Santa de Lorca.

Nono García fue invitado la pasada Semana Santa a conocerla. Estuvo en la carrera principal contemplando los Desfiles Bíblico Pasionales, pero también las salidas y recogidas de los tronos desde sus distintas sedes religiosas y conocer la 'trastienda' de la Semana Santa.

"Vi todas las procesiones. Hice fotos, vídeos. Pude disfrutar viendo cómo se visten los personajes, se arreglan los caballos, se preparan los carros. Estuve en las recogidas de banderas de blancos y azules y pensé plasmarlas, en la Corredera, repleta de público, pero me di cuenta que ya se había hecho algo así, como también el paso de los caballos, cuadrigas, y, entonces vi la emoción al paso de las vírgenes, a los lorquinos con un profundo sentimiento interior, y quise centrarme en ello, porque ningún cartel había reflejado ese amor que se mantiene tras la procesión en un clavel que se recoge con todo el cariño y que intentamos mantener cuanto más tiempo posible junto a quien nos guía.", ha explicado el artista.

Y así, ha añadido, "la Semana Santa de Lorca, plasmada a través de claveles blancos y azules, de dos estampas de la Virgen de la Amargura y de la Virgen de los Dolores, que compartían espacio con la clásica 'Jarra de Novia' lorquina. Surgía así ese altar que solemos tener en casa, pero que se hace quizás más patente en Lorca, donde en un mismo hogar comparten espacio blancos y azules y donde es posible esa imagen tan intimista".

Nono García ha reconocido la "responsabilidad" y la "preocupación" de los últimos meses por lograr plasmar la Semana Santa de Lorca en un cartel y procurar acercarse lo máximo posible a su estilo. Un arte que 'bebió' del hiperrealista de Antonio López, del que recibía lecciones en 2005, pero también del maestro de la luz, Pedro Cano; del polifacético Cristóbal Gabarrón; y del maestro Ramón Gaya.

En el 'bodegón', que contiene la Semana Santa de Lorca, no falta su clásico vaso de cristal. El artista ha sido autor como ilustrador de encargos para carteles de festivales como 'Murcia Tres Culturas', del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, de la Feria de Murcia, de 'La noche de los Tambores, Feria y Fiestas de Mula', o las XXXIII jornadas Nacional del Tambor y el Bombo.

El cartel, tras su presentación, será llevado a la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se celebrará la próxima semana en Ifema en Madrid. Pero también acudirá como reclamo de la Semana Santa en las ferias y acciones promocionales de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.

A la presentación del cartel han acudido los representantes de las distintas cofradías de Semana Santa de la ciudad, Paso Blanco, Paso Azul, Paso Encarnado, Paso Morado, Paso Negro y Archicofradía de Jesús Resucitado, quienes junto al alcalde decidían por unanimidad el pasado año encargar el cartel de la 'Semana de Pasión' de 2026 al artista muleño y que pudiera plasmar su interpretación artística después de conocerla.