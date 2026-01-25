El artista yeclano José Quintanilla participa en Madrid en la exposición 'Morfogénesis', impulsada por Fundación Ankaria

Exposición del artista murciano José Quintanilla - FUNDACIÓN ANKARIA

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista murciano José Quintanilla (Yecla, 1963) participa en la exposición 'Morfogénesis', una muestra colectiva que reúne en Madrid los proyectos premiados en los cinco primeros años del Premio Ankaria Photo, impulsado por la Fundación Ankaria y considerado una de las convocatorias más relevantes en el ámbito de la fotografía del siglo XXI.

La exposición podrá visitarse hasta el 7 de febrero en el Espacio Argén de Madrid (calle Cuevas, 24) y presenta un total de 40 imágenes correspondientes a los trabajos galardonados de Mayra Martell, Jon Gorospe, Linarejos Moreno, Irma Álvarez-Laviada, María María Acha-Kutscher, Cecilia de Val, Antonio Guerra y José Quintanilla.

Quintanilla fue distinguido con el segundo premio del Premio Internacional Ankaria Photo 2025 por su proyecto Giverny. Impression, soleil levant, una propuesta que dialoga con la obra de Claude Monet y con el emblemático paisaje de Giverny para plantear un regreso al impresionismo desde la fotografía del siglo XXI.

A través de este trabajo, Quintanilla explora cómo la luz y el color transforman nuestra percepción de lo real, reivindicando la capacidad de la fotografía contemporánea para aproximarse de nuevo a la pintura gracias a las técnicas de impresión digital. El proyecto invita a cuestionar la naturaleza de la imagen en un mundo saturado de fotografías, recordando que ver no es reproducir la realidad, sino interpretarla.

El artista trabaja con cámara analógica de medio formato, digitaliza posteriormente sus negativos y prioriza el juego de luces y colores frente a las formas. Elimina el negro y se centra en los colores primarios y complementarios, siguiendo la estela de los impresionistas, para generar imágenes que se presentan como impresiones pictóricas. El resultado son grandes piezas realizadas sobre papel de algodón Hahnemühle, en las que los jardines de Giverny aparecen como paisajes vibrantes e irreales.

TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTOS

La obra de José Quintanilla se ha mostrado en instituciones como el CEART de Fuenlabrada, el Colegio de España en París, el Centro de Arte Complutense, el Pompidou de Málaga o la Fundación Unicaja, y forma parte de colecciones públicas y privadas.

Entre sus reconocimientos figuran la Mención Especial de PHotoEspaña 2025 en los Premios Fundación ENAIRE -distinción que ya obtuvo en 2021-, así como el segundo premio del Premio Internacional de Fotografía del Siglo XXI de la Fundación Ankaria.

'MORFOGÉNESIS', NUEVAS FORMAS DE MIRAR LA REALIDAD

La exposición Morfogénesis propone una reflexión colectiva sobre las nuevas formas de ver, representar y construir la realidad en un contexto marcado por Internet y las redes sociales.

El comisario del premio y de la muestra, Sema D'Acosta, destaca que los proyectos premiados "apuestan por la investigación, el análisis y la reflexión" frente a la sobreabundancia iconográfica contemporánea, contribuyendo a ensanchar el modo en que interpretamos la imagen en el siglo XXI.

Instituido en 2021, el Premio Ankaria Photo se centra en la fotografía del siglo XXI, poniendo el foco en propuestas que se alejan del enfoque documental tradicional y exploran nuevas vías expresivas. En sus cinco primeras ediciones ha recibido más de 600 proyectos procedentes de todo el mundo, consolidándose como una referencia a escala nacional e internacional.