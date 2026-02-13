Asaja denuncia el "despilfarro hídrico" en la Cuenca del Segura "por la desidia en infraestructuras de almacenamiento"

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Joven de Agricultores (ASAJA) de Murcia ha mostrado hoy su "profunda indignación y hartazgo" ante la incapacidad de gestión de la Cuenca del Segura tras el reciente paso de las borrascas que han atravesado la Península.

Mientras que otras cuencas españolas han logrado capitalizar las precipitaciones aumentando sus reservas de forma significativa, la Región de Murcia "asiste, una vez más, a la pérdida irreparable de recursos hídricos debido a la falta de infraestructuras de almacenamiento y regulación", indican.

Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, "es inaceptable que en un contexto de cambio climático y escasez estructural, la falta de voluntad política mantenga paralizadas obras críticas. Es un drama ver cómo el agua se nos escapa de las manos por no tener dónde guardarla. Mientras otras zonas de la Península respiran aliviadas, aquí seguimos mendigando cada gota porque los deberes en infraestructuras están sin hacer".

El foco de las críticas de la organización agraria se centra en el recrecimiento de la presa del embalse de Camarillas, una infraestructura que ASAJA califica de "estratégica e irrenunciable". La entidad denuncia que el bloqueo de esta obra impide almacenar volúmenes vitales de agua que podrían garantizar la supervivencia de miles de explotaciones durante los periodos de sequía.

Además, Gálvez añade que "el no recrecimiento de Camarillas no es una decisión técnica, es una decisión política que condena al sector agroalimentario murciano. No podemos permitir que, cada vez que la naturaleza nos da un respiro en forma de lluvia, la administración nos lo arrebate por falta de capacidad".

Dentro del mismo contexto, el titular de Asaja Murcia señala "el evidente agravio comparativo con otras cuencas del país, donde la inversión en modernización y capacidad de embalse ha sido prioritaria. La organización recuerda que el sector agrario murciano es el más eficiente de Europa en el uso del agua, pero que la eficiencia en el riego no sirve de nada si el sistema de captación y almacenamiento está obsoleto o es insuficiente".

Ante esta situación, Gálvez exige al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la licitación urgente de las obras de recrecimiento de la presa de Camarillas; un plan de choque para la retención de escorrentías mediante balsas de regulación y diques que eviten la pérdida de agua al mar; transparencia en los datos de captación de las últimas borrascas para y evaluar el volumen real de agua desaprovechada.

"No pedimos milagros, pedimos infraestructuras. Los agricultores y ganaderos de Murcia no pueden depender de la suerte; necesitamos seguridad hídrica para seguir siendo el motor económico de esta Región", destaca el portavoz de Asaja Murcia.