La Asamblea aprueba crear una oficina virtual para atraer talento digital y facilitar la llegada de nómadas a la Región

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado la creación de la oficina virtual 'Región de Murcia, Destino Digital', una herramienta orientada a atraer talento internacional y facilitar el establecimiento de profesionales que trabajan en remoto en la Comunidad.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de Vox y del Grupo Mixto. El objetivo es posicionar a la Región como un destino competitivo en el ámbito digital, eliminando barreras administrativas y ofreciendo información accesible para quienes deseen vivir, trabajar o emprender desde Murcia.

Durante el debate, la diputada del PP Isabel María Sánchez ha defendido que el proyecto responde a un cambio global en el mercado laboral, donde "el talento ya no está ligado a un lugar físico". En este contexto, ha señalado que la Región debe dar el salto "de destino turístico a destino de talento" y competir también en el ámbito digital.

Sánchez ha explicado que la oficina virtual permitirá a cualquier persona "conocer nuestra región, planificar su llegada, invertir, emprender o establecerse aquí con información clara, accesible y disponible las 24 horas". Además, ha subrayado que la medida se enmarca en la estrategia regional de emprendimiento, destacando que Murcia es "la séptima comunidad autónoma con más startups y la que más ha crecido en el último año".

La diputada popular ha incidido en que la llegada de nómadas digitales no solo supondría un impulso económico, sino también una oportunidad para dinamizar el territorio y generar empleo. "Aquí no solo se viene a disfrutar, aquí se viene a crear futuro", ha afirmado.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Manuel Sevilla ha respaldado la propuesta, aunque ha advertido de la necesidad de dotarla de contenido real. "Creemos en el talento y en la innovación, pero esta región no puede construirse a base de titulares atractivos y propuestas sin desarrollo", ha señalado.

Sevilla ha reclamado que la estrategia incluya medidas concretas para garantizar empleo digno, vivienda asequible y conectividad, especialmente en zonas rurales. "De qué sirve intentar atraer talento de fuera si no somos capaces de retener el que ya tenemos dentro", ha cuestionado, pidiendo "menos propaganda y más políticas útiles".

Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha justificado la abstención de su grupo al considerar que, pese a ser una iniciativa "bienintencionada", la Región presenta importantes carencias estructurales. Entre ellas, ha destacado la fiscalidad y las infraestructuras, asegurando que "es muy difícil competir con países como Andorra o territorios como Gibraltar".

Asimismo, ha criticado la falta de conexiones de transporte, especialmente ferroviarias y aéreas, planteando que sin estas mejoras será complicado atraer a profesionales internacionales. "Creo que deberíamos de tener un tren", ha afirmado.

En la misma línea, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, ha considerado que la propuesta es insuficiente y ha advertido de que puede quedarse en "un simple anuncio". A su juicio, no concreta su alcance ni introduce elementos diferenciales respecto a otras plataformas existentes.

Álvarez-Castellanos también ha alertado sobre posibles efectos como el encarecimiento de la vivienda o el aumento de desequilibrios territoriales, además de señalar déficits en conectividad y en infraestructuras digitales. "Son hándicaps que hay que tener en cuenta", ha apuntado.

Asimismo, la comisión ha procedido a la cobertura de la vacante en su presidencia, resultando elegido el diputado de VOX Pascual Salvador como nuevo presidente.