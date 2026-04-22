La Asamblea aprueba modificar el calendario de convocatorias para las ayudas al transporte escolar

El diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez Castellanos en la Asamblea Regional - IU-VERDES

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado reformar las ayudas individualizadas al transporte escolar, sin embargo, ha rechazado la ampliación de estas a los alumnos de bachillerato y Formación Profesional.

El diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, ha visto aprobados tres puntos de su moción referidos a la modificación del calendario de convocatorias, la eliminación del coeficiente reductor y el abono ágil de las ayudas. Sin embargo, PP y Vox han tumbado la propuesta de que estas lleguen a los alumnos de bachillerato y Formación Profesional.

Álvarez Castellanos ha propuesto que la convocatoria para estas ayudas se realice al comienzo del curso y que se resuelvan en el primer trimestre. Además, la moción propone que el pago se realice en una o dos tandas.

La moción ha contado con el apoyo de la diputada de Podemos, María Marín, que ha tildado de "vergonzoso" que las ayudas "se estén convocando y pagando a curso pasado", así como que estas "dejen fuera a los alumnos de primer ciclo de infantil, bachillerato y FP".

Desde el grupo socialista, Juan Andrés Torres ha tachado de "irresponsabilidad pasmosa" que las ayudas se convoquen con un año de retraso.

El diputado 'popular' Víctor Martínez ha señalado durante su intervención que los gastos de alumnos de enseñanzas no obligatorias sean cubiertos a través del incremento de las becas.

Por parte del diputado de Vox Salvador Hernández, se ha señalado el hecho de que estas becas se conceden justificando la asistencia a clase, por lo que consideran conveniente que esto se produzca a final de curso.