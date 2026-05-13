La Asamblea exige el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena y el PSOE insiste en que se anunciará "en próximos días"

Archivo - Antiguo edificio del cuartel de la Guardia Civil de Cartagena (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado instar al Consejo de Gobierno a que solicite al Ejecutivo central la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Cartagena según el proyecto inicial, con infraestructuras mejoradas y 96 viviendas para los agentes.

La diputada proponente de la moción, la 'popular' María Casajús, ha reclamado la construcción de este cuartel haciendo referencia a los anuncios que han ido realizando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. Este último aseguró en marzo que está incluido en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado.

Casajús ha acusado a los socialistas de "intentar trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento de Cartagena afirmando que el Ministerio había solicitado unos nuevos terrenos y que el Ayuntamiento había sido incapaz de facilitarlos" y ha indicado que, durante años, se aseguró que el cuartel se iba a ejecutar en la parcela donde se encuentra en la actualidad, en la calle Ángel Bruna.

"Los cartageneros tienen derecho a saber dónde están, en qué se han ejecutado y qué parte del proyecto han financiado", ha aseverado. "Detrás de las cifras hay familias que han visto cómo se derribaba el acuartelamiento y se les desalojaba confiando en que se construiría en un plazo razonable", ha apostillado.

En su turno de intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha señalado que desde su partido estarán "pendientes" del compromiso del Gobierno "porque el historial de promesas incumplidas es bastante largo".

La diputada ha sostenido que "lo peor es no tener ni idea de cuándo van a comenzar las obras". Marín, cuyo grupo ha votado a favor de la moción, ha visto aprobada una enmienda de adición de su grupo a esta moción para que se realicen mejoras en las instalaciones del resto de cuarteles de la Región.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, María del Carmen Fernández, ha acusado al PP de "ensuciar, lanzar bulos y hacer ruido" alrededor de la construcción del cuartel de la Benemérita de Cartagena. "Han ido alimentando la idea de que no se iba a hacer", ha añadido.

Fernández ha insistido en que el proyecto se va a realizar y ha asegurado que se va a anunciar en los próximos días.

Desde Vox han lamentado que "no se ha hecho nada tangible hasta ahora" en este asunto. "La realidad es un solar abandonado, una selva donde va a haber que entrar con motosierra", ha apuntado el diputado Pascual Salvador.

El parlamentario ha criticado que el anuncio de Lucas sobre la construcción del cuartel "es un anuncio, no una realidad".

RECUERDO Al ALCALDE DE MURCIA, JOSÉ BALLESTA

El Pleno de la Asamblea Regional, en el que han estado presentes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido este pasado domingo.

Durante sus intervenciones, los diputados han trasladado su pésame por el fallecimiento del primer edil, así como a las familias de los guardias civiles fallecidos en Huelva.