La Asamblea exige pagar todas las ayudas de placas solares y coches eléctricos pendientes

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles, con el apoyo de PP, PSOE y Grupo Mixto y la abstención de Vox, una moción socialista que insta al Gobierno murciano a abonar las ayudas concedidas para instalaciones de autoconsumo eléctrico y vehículos eléctricos.

El diputado del PSOE Alfonso Martínez ha denunciado que la Región de Murcia se ha situado entre las comunidades más morosas en el pago de estas subvenciones: solo se ha abonado en torno al 10,4% de los 53,8 millones asignados al autoconsumo y un 2,6% de los 27,3 millones del plan Moves III para coches eléctricos, según datos oficiales del Gobierno de España. Ha acusado al Ejecutivo regional de "falta total de transparencia" y de no responder ni a los afectados ni al Defensor del Pueblo, y ha exigido que se cumpla la promesa del consejero de que los beneficiarios cobrarán en 2025.

Vox, que ha optado por la abstención, ha coincidido en criticar los retrasos pero ha atribuido el problema a una Administración regional "torpe e inoperante" y ha aprovechado para cuestionar el diseño estatal de las ayudas y la apuesta por el vehículo eléctrico, reclamando "neutralidad tecnológica" frente a lo que ha calificado de agenda ideológica. Desde el PP, María Luisa Casajús ha defendido que el Gobierno autonómico se ha mantenido "plenamente centrado" en resolver y abonar los expedientes "con criterios técnicos y plena seguridad jurídica", ha responsabilizado al modelo del plan Moves, al que ha tildado de "burocrático e ineficaz", y ha recordado que la Ley General de Subvenciones obliga a verificar las justificaciones antes de ordenar los pagos.

VESTIMENTA ISLÁMICA

Otro de los puntos destacados ha sido la moción de Vox sobre el uso de vestimenta islámica en espacios públicos, que ha sido rechazada con el único apoyo del propio grupo proponente. El PP ha presentado una enmienda a la totalidad, también rechazada, en la que proponía reforzar los instrumentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir a quienes obligan o agreden a mujeres "sea cual sea su religión o nacionalidad" y aumentar la formación de servicios sociales, sanidad y educación para detectar situaciones de control o violencia. Segado ha criticado que Vox convierta el debate en "vídeos para redes sociales".

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha anunciado que "jamás" votará a favor de "ningún discurso de odio que enfrente a unos ciudadanos con otros" y ha acusado a Vox de ser "un peligro público de primer orden". La socialista Toñi Abenza ha calificado la iniciativa de "engañosa", ha recordado que las coacciones y agresiones ya están prohibidas en el ordenamiento jurídico y ha defendido que España "no es ni va a ser nunca" un país donde el Estado sancione identidades culturales o expresiones personales. Ha asegurado que "el problema de Vox no es la vestimenta, sino el racismo" y ha reclamado educación e integración como herramientas para garantizar la convivencia.

APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

El Pleno ha aprobado asimismo una moción del Grupo Popular en defensa de los trabajadores autónomos, que ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto. La 'popular' Mari Ángeles Román ha denunciado la política fiscal del Gobierno de España, la subida de cuotas y el calendario de implantación de la factura electrónica, y ha reclamado que la Asamblea manifieste su rechazo a la "asfixia" al colectivo, exija el cumplimiento de compromisos pendientes y apoye medidas de alivio desde la Región. "No se puede pedir al autónomo que avance mientras en Madrid le atan los pies", ha afirmado, subrayando que el Ejecutivo murciano se ha situado "al lado de quienes crean empleo".

Vox ha respaldado la moción, aunque la ha considerado insuficiente. Su diputado Rubén Martínez ha hablado de "sentencia de muerte" para los autónomos por parte del Gobierno central y ha sostenido que muchos se han dado de alta como "último recurso antes de caer en la pobreza". En sentido contrario, José Luis Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha reprochado al PP que presuma de ayudas que "no ejecuta" y ha aportado cifras de convocatorias sin agotar y fondos covid no pagados en su totalidad. Mientras que la socialista Virginia Lopo ha defendido la cotización según ingresos reales como una "reivindicación histórica" para equiparar prestaciones con los asalariados, ha recordado que "las cotizaciones no son impuestos, sino derechos futuros" y ha advertido de que medidas como la "cuota cero" han abocado a la "desprotección" en los momentos más críticos de la carrera de un autónomo.

DEBATE SOBRE LOS 50 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ESPAÑA

El Pleno ha debatido también una moción socialista para conmemorar los 50 años de España en libertad, recordar los avances logrados en democracia y homenajear a personas, colectivos e instituciones que lo han hecho posible. La diputada del PSOE Lola Jara ha reivindicado la transición como "ejemplo de madurez política" y la Constitución de 1978 como el texto que devolvió la soberanía al pueblo español y consagró los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Ha subrayado los avances en Estado del Bienestar, derechos sociales e igualdad entre hombres y mujeres, pero ha advertido de que "la democracia no es un punto de llegada, sino un camino que se recorre día a día".

Desde el PP, Miguel Ángel Miralles ha cuestionado el sentido de dedicar recursos a actos conmemorativos y ha defendido que, más que celebrar la libertad, "habría que evitar perderla", acusando al Gobierno de España de limitar la libertad de prensa, presionar a la Justicia y pactar con formaciones que, a su juicio, cuestionan el marco constitucional. Por parte de Vox, Antonio Martínez ha lanzado una crítica global a los últimos 50 años de democracia, ha cargado contra el modelo autonómico, las políticas climáticas y la situación demográfica, y ha calificado al actual Ejecutivo central como "el peor de los últimos 80 años". María Marín (Grupo Mixto) ha aprovechado su intervención para defender la memoria democrática en la Región y ha criticado la gestión de la antigua cárcel de Murcia, convertida en centro cultural, por considerar que no ha reparado suficientemente a las víctimas de la dictadura.

SIN ÉXITO LA BAJADA DEL IVA DEL POLLO Y LOS HUEVOS

Además de eso, la Cámara ha rechazado una moción del Grupo Popular que pedía instar al Gobierno de la Nación a eliminar de forma temporal el IVA de la carne de pollo y de los huevos. El PP ha defendido la iniciativa como una medida "sencilla y necesaria" para aliviar la cesta de la compra ante la subida de precios y los efectos de la gripe aviar, y ha recordado que estos productos forman parte básica de la dieta de muchas familias.

Vox ha presentado una enmienda a la totalidad para ir más allá de la propuesta 'popular' y ha denunciado que la escalada de precios ha "asfixiado" a la clase media y ha reducido la capacidad de ahorro de los hogares, criticando tanto al Gobierno central como al regional. Pedro López (PSOE) ha replicado que no se ha demostrado que la rebaja del IVA se traslade automáticamente al precio final y ha recordado que España es uno de los países de la UE con mayor pérdida de ingresos por exenciones y tipos reducidos. Ha apostado por medidas estructurales para mejorar salarios, servicios públicos y lucha contra la pobreza, mientras que Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha centrado su intervención en las altas tasas de exclusión social en la Región y ha defendido como alternativa el refuerzo de rentas como el ingreso mínimo vital y la renta básica regional.