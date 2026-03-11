La Asamblea pedirá al Gobierno el bombeo "urgente" de la Rambla del Albujón

La diputada del Partido Popular (PP) María Casajús en la Asamblea Regional - PP

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, una moción presentada por el grupo parlamentario Popular para solicitar al Gobierno central la ejecución "urgente" del bombeo de la Rambla del Albujón y la aprobación del Programa de Recuperación del Acuífero del Campo de Cartagena.

La diputada del Partido Popular (PP) María Casajús ha criticado que PSOE y el grupo Mixto hayan presentado dos enmiendas a la totalidad a su propuesta. "Lo lógico sería apoyar esta y luego añadir las medidas complementarias que consideren necesarias", ha lamentado.

Así, ha asegurado que, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en febrero de este año, correspondientes al último cuatrimestre del año 2025, "tan sólo ha sido ejecutado el 16,4% del presupuesto total" del Marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor. Casajús ha afirmado que, tanto los científicos como el Comité Asesor del Mar Menor han señalado que "la prioridad debe ser actuar en el acuífero y reducir su nivel freático para que el agua no siga entrando a la laguna".

Por su parte, Manuel Sevilla, del grupo parlamentario socialista ha acusado al Gobierno regional de "permitir durante años que se contamine el campo de Cartagena y el acuífero", afirmando que la desnitrificación del agua que llega a la laguna es su responsabilidad y competencia". Por ello, los socialistas han propuesto en su moción a la totalidad que el caudal de la rambla del Albujón se desnitrifique antes de llegar al final.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno regional las plantas desnitrificadoras de El Mojón y las de biorreactores. Con respecto a la labor del Ejecutivo central, Sevilla ha asegurado que ya está adjudicada la redacción del proyecto de renovación de la impulsión en la Rambla del Albujón y que el plan de ordenación del acuífero saldrá en breve.

En su intervención, la diputada María Marín ha tildado de "parche" la moción de los 'populares' y ha señalado que "las soluciones a final de tubería no sirven para solucionar los problemas del Mar Menor".

En este sentido, ha pedido "atajar los nitratos antes de que lleguen a la rambla y al acuífero". Para ello ha pedido la aprobación del nuevo Programa de Actuación para las zonas vulnerables a la contaminación, afirmando que aunque se bombee el agua "los nitratos siguen llegando al mar, filtrándose por cualquier zona de la cuenca vertiente".

La diputada de Podemos ha pedido una política de nitrato cero en la zona más cercana al Mar Menor, con ayudas a los agricultores con una restricción efectiva en el resto de la cuenca vertiente.

En su turno de palabra, el diputado de Vox, Alberto Garre, se ha dirigido a la oposición afirmando que "no hay que decir siempre que no, porque si a todo dicen que no, lo normal es que el sistema les diga a ustedes que tampoco".

Garre ha aludido al Real Decreto por el que el Gobierno asumió la responsabilidad de hacer las revisiones en el bombeo de la rambla en 2021. "Hay que recordárselo para que tome nota", ha apuntado.