La Asamblea pide mejoras urgentes en La Arrixaca para sustituir los barracones de Urgencias

La Asamblea Regional ha aprobado durante un Pleno una moción para acometer mejoras en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, incluida la sustitución de los actuales barracones de Urgencias por una infraestructura permanente y adecuada, así como la ampliación y acondicionamiento de espacios de espera. La iniciativa, presentada por Vox, ha salido adelante con la abstención del Grupo Mixto.

La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha comenzado con un reconocimiento a los profesionales del centro, que, según ha dicho, trabajan "en condiciones precarias" y en "instalaciones obsoletas e insuficientes" pese a haber situado al hospital "entre los mejores hospitales públicos de España". A su juicio, "no es justo exigirles que sigan sosteniendo con su trabajo un sistema que no les ofrece los medios ni las condiciones que merecen".

Sánchez ha rechazado la enmienda del Grupo Mixto que proponía construir un nuevo hospital y ha defendido la necesidad de medidas inmediatas ante la situación del servicio de Urgencias. "La construcción de un hospital tan característico puede tardar entre tres y cinco años solo la construcción, a lo que hay que añadir el tiempo del proyecto y licencias", ha señalado, antes de preguntar: "¿Ustedes creen que la situación del Servicio de Urgencias puede esperar siete o más años?".

La parlamentaria ha denunciado que la sala de espera provisional instalada tras la pandemia "presenta unas condiciones absolutamente inaceptables" y que el espacio "obliga a pacientes y familiares a esperar en la calle".

También ha criticado la falta de climatización y de asientos suficientes, además de la ausencia de espacios diferenciados para pacientes inmunodeprimidos. "La dignidad de los pacientes no puede seguir esperando", ha afirmado.

En el debate, la diputada del Grupo Mixto María Marín ha considerado que la propuesta "se limita prácticamente a la sala de espera de urgencias y de enfermería" y ha defendido que "los profesionales reclaman un nuevo hospital". Marín ha criticado que las mejoras parciales no resolverán el problema estructural y ha acusado al PP de incumplir anuncios anteriores de inversión.

Desde el PSOE, María Soledad Sánchez ha avanzado el apoyo de su grupo al considerar que la situación descrita refleja "la dejadez, el pasotismo y la desidia de un Gobierno regional indolente". En su opinión, resulta "inadmisible" que tras cinco años "algo tan básico como una sala de espera digna" siga sin solución, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "es el único responsable" en materia sanitaria.

El PP también ha votado a favor y ha defendido que su respaldo responde a "un compromiso firme, real y sostenido" con la Arrixaca. La portavoz 'popular' ha subrayado que se trata del "buque insignia" de la sanidad regional y ha anunciado que la construcción del Hospital de Día Oncológico "saldrá de forma inminente a contratación" con una inversión de "más de siete millones de euros".

"No es solo una mejora sanitaria, es un acto de humanidad", ha señalado, destacando que el nuevo espacio "triplicará" el existente y reforzará la atención a pacientes oncológicos.

Por otro lado, en el Pleno ha salido adelante una iniciativa para reforzar la contratación de personal sanitario en el Área 2 de Salud, con el objetivo de mantener abiertos y a pleno rendimiento todos los servicios hospitalarios, centros de salud y consultorios durante todo el año.

Durante el debate, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que "permanecer abierto no es abrir una hora a la semana", y ha advertido de que en la zona oeste de Cartagena se están reduciendo horarios y actividad asistencial. "La sanidad pública es un derecho, no es un favor", ha subrayado.

Desde Vox, María José Ruiz ha justificado su respaldo al texto señalando que "todas y cada una de las áreas de salud arrastran déficits estructurales de personal", y ha reclamado más estabilidad para los profesionales y un refuerzo real de la Atención Primaria para evitar el colapso del sistema.

El PP, por su parte, ha negado cierres de centros. La diputada Mari Carmen Ruiz ha asegurado que "no se ha cerrado ningún centro de salud ni ningún consultorio", y ha defendido que los 44 consultorios del área permanecieron abiertos durante el verano. Asimismo, ha destacado que el área de Cartagena "ha aumentado su actividad quirúrgica un 20%" en los meses estivales, atribuyendo los ajustes puntuales a la falta de especialistas en todo el país.

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha ampliado el debate a otras áreas sanitarias, citando la situación del hospital de Cieza y reclamando más personal de enfermería y servicios básicos, y ha advertido de que las carencias no se limitan al Área 2.

El Pleno también ha rechazado una moción de Vox con 35 medidas para la defensa del sector primario, que solo ha contado con el apoyo de ese grupo, así como una iniciativa del PP para revisar el Plan del Tajo y suspender el calendario de caudales ecológicos, que ha sido rechazada con el único voto favorable de los populares.

En la defensa del texto sobre el campo, el diputado de Vox Antonio Martínez ha afirmado que "hoy hemos sido testigos del rechazo de los partidos a estas 35 medidas para defender el sector primario", mientras que el popular Alfonso Cerón ha criticado que la propuesta "mezcla absolutamente todo" y ha reprochado a Vox que incluyera el lobo: "el lobo es un problema donde habita, pero no en Murcia".

Sobre el trasvase, el diputado del PP Jesús Cano ha defendido que las mayores exigencias ambientales se concentran "justo en el tramo que afecta al trasvase", mientras que el socialista Fernando Moreno ha replicado que los caudales ecológicos "son una obligación legal" respaldada por sentencias.

Vox, a través de Antonio Martínez, ha pedido sustituirlos por caudales mínimos en Aranjuez, y el Grupo Mixto ha reclamado abordar el debate con "todos los argumentos encima de la mesa" y teniendo en cuenta la reducción de aportaciones en cabecera.