La Asamblea pide metas para reducir las listas de espera en el nuevo Plan de Salud y rechaza un plan extraordinario - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles incorporar al Plan de Salud 2026-2032 un objetivo específico para reducir las listas de espera en Atención Primaria, consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, con indicadores y metas para evaluar las demoras. La Cámara también ha respaldado la elaboración de un plan para reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la asistencia sanitaria, aunque ha rechazado la propuesta del PSOE para poner en marcha un plan extraordinario de reducción de las listas de espera.

Estas medidas forman parte de las 46 alegaciones aprobadas de las 53 presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto del Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032, que ha defendido ante el Pleno la consejera de Salud, Isabel Ayala. El documento contempla 19 objetivos estratégicos, 207 líneas de actuación, 305 indicadores de seguimiento y una previsión económica de 858 millones de euros.

"Un plan de salud tiene sentido cuando es capaz de traducir los grandes objetivos en actuaciones concretas, cuando establece prioridades, cuando compromete recursos y, sobre todo, cuando permite evaluar si estamos consiguiendo mejorar la salud de nuestros ciudadanos", ha señalado Ayala.

La propuesta para establecer objetivos específicos de reducción de las listas de espera corresponde a una alegación del Grupo Mixto, aprobada por unanimidad. También ha prosperado una alegación de Vox para elaborar un plan que reduzca las desigualdades territoriales en el acceso a especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, priorizando las áreas de salud con mayores tiempos de espera y dificultades asistenciales.

Sin embargo, la Cámara ha rechazado una alegación del PSOE, que proponía aprobar un Plan Extraordinario de Reducción de Listas de Espera Sanitarias, con objetivos anuales de disminución de las demoras y evaluaciones semestrales de los resultados.

El Pleno ha aprobado nueve de las doce alegaciones socialistas, entre ellas las que reclaman evaluar los planes y estrategias sanitarias anteriores, fijar metas cuantificables para comprobar el cumplimiento de los 19 objetivos del nuevo plan y realizar una auditoría integral de las plantillas del Servicio Murciano de Salud (SMS) para determinar las necesidades de personal.

También han prosperado las propuestas para garantizar el cumplimiento de las estrategias de Atención Primaria, Salud Mental y Adicciones, actualizar la de Cuidados Paliativos, evaluar los programas de cribado y mejorar la coordinación de urgencias y emergencias. La Cámara ha respaldado igualmente, con 32 votos a favor y seis en contra, la propuesta para desarrollar un programa intersectorial de reducción de desigualdades en salud.

Por el contrario, además del plan extraordinario de listas de espera, ha sido rechazada, con 20 votos en contra y 18 a favor, la alegación número 11, que reclamaba incorporar mecanismos específicos de control sobre la contratación, almacenamiento, utilización e implantación de prótesis e implantes sanitarios, con un sistema de doble verificación, un registro electrónico único y auditorías independientes.

También ha sido rechazada, con 26 votos en contra y doce a favor, la alegación número 12, destinada a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos del SMS.

La diputada socialista María Soledad Sánchez Jódar ha criticado que el Gobierno regional presente este documento después de once años sin un nuevo plan sanitario y ha cuestionado la ausencia de compromisos concretos para reducir las demoras.

Asimismo, ha cuestionado la previsión económica anunciada por el Ejecutivo al señalar que, de los 858,2 millones previstos, el incremento presupuestario sería de aproximadamente 245,5 millones. "No es lo mismo el coste de un plan que el dinero adicional que se va a poner sobre la mesa para cumplir con ese plan", ha manifestado.

Por otro lado, la Asamblea ha aprobado trece de las dieciséis alegaciones del Grupo Mixto, entre ellas las relativas a evaluar los planes anteriores, establecer una programación operativa anual, desglosar la memoria económica por actuaciones y reforzar Atención Primaria. También han prosperado sus propuestas sobre listas de espera, cuidados paliativos, salud mental, coordinación sociosanitaria, desigualdades en salud y seguimiento participativo del plan.

En cambio, ha rechazado una propuesta, que reclamaba completar el diagnóstico sanitario con indicadores actualizados sobre pobreza, vivienda, empleo, alimentación y medioambiente. También han sido rechazadas las que proponían metas cuantificables con valores de partida y objetivos para 2029 y 2032, y la relativa a la transparencia de las derivaciones sanitarias y el refuerzo de la capacidad asistencial pública.

El diputado José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes (Grupo Mixto), ha criticado la falta de compromisos verificables. "No ha puesto ni una sola cifra, ni un solo porcentaje concreto, ni un dato evaluable que nos permita saber si hemos conseguido el objetivo o no", ha afirmado.

Por su parte, María Marín, de Podemos-IU-AV (Grupo Mixto), ha calificado el documento de "auténtica chapuza" y ha cuestionado la falta de presupuestos y calendarios detallados.

Por otro lado, la Asamblea ha aprobado 22 de las 23 alegaciones de Vox, entre ellas las que reclaman publicar informes anuales de seguimiento del plan, establecer calendarios de ejecución y concretar los recursos presupuestarios. Entre las propuestas figura incrementar progresivamente la financiación de Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del presupuesto sanitario regional, así como revisar las agendas asistenciales y ampliar las consultas de tarde en los centros con mayores demoras.

También han prosperado sus propuestas para evaluar la Estrategia de Salud Mental 2023-2026, concretar los compromisos pendientes de ampliación de instalaciones y plazas profesionales, reforzar la atención domiciliaria y la coordinación sociosanitaria, revisar las plantillas y elaborar un nuevo Plan Regional de Cuidados Paliativos.

Asimismo, Vox ha logrado el respaldo a medidas para reforzar el control de la contratación sanitaria mediante sistemas de identificación y trazabilidad de los productos, con códigos de barras, QR o tecnologías equivalentes, que permitan comprobar qué materiales se adquieren, dónde se utilizan y qué se factura.

En cambio, ha sido rechazada la alegación número 22, que planteaba sustituir la referencia a la perspectiva de género por un enfoque basado en la igualdad de derechos, la no discriminación, la equidad en el acceso y las necesidades clínicas de cada persona, conforme a la evidencia científica.

La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha defendido que sus propuestas buscan evitar que el plan sea "un mero catálogo de buenas intenciones" y ha advertido de que el documento presentado inicialmente carecía de metas y resultados esperados.

Por último, el Pleno ha aprobado las dos alegaciones del Grupo Parlamentario Popular, con 28 votos a favor y ninguno en contra, para incorporar actuaciones de prevención sobre el uso de pantallas en la población infantil y adolescente y medidas de cardioprotección y atención a la parada cardíaca extrahospitalaria.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido el plan como una hoja de ruta para modernizar la sanidad regional. "No hablamos de una declaración de intenciones ni de un documento para guardar", ha asegurado, al tiempo que ha destacado el acuerdo de 50 millones de euros alcanzado con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Tras la votación, la consejera Isabel Ayala ha insistido en que el Plan de Salud 2026-2032 servirá para "orientar las políticas sanitarias de los próximos años y mejorar la atención a los ciudadanos de la Región de Murcia".