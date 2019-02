La Asamblea pide al Ministerio contundencia para aplicar medidas urgentes en El Hondón mientras no se descontamina

Publicado 14/02/2019 14:25:26 CET

CARTAGENA (MURCIA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Podemos en la que se pide al Ministerio que sea firme con el Ayuntamiento de la ciudad portuaria y con la Comunidad Autónoma para que se apliquen medidas urgentes mientras que no se ejecuta la descontaminación.

El grupo parlamentario también quiere que Fomento no lleve a cabo ninguna actuación relativa al soterramiento del AVE en la zona puesto que puedan afectar a las balsas de piritas y fosfoyesos, algo que puede ser de "alto riesgo", hasta que no se conozcan los informes concluyentes en relación a la radioactividad y la forma de proceder a su descontaminación.

El diputado de la formación morada, Andrés Pedreño, ha asegurado que es el Ministerio de Transición Energética el que debe hacer presión sobre el Consistorio cartagenero y la presidencia de la Región de Murcia para que estos no sigan "escurriendo el bulto. Estamos hablando de un problema de salud pública. Esta es una zona roja de radioactividad y no sabemos hasta qué punto es consciente la ministra de las intenciones del Ayuntamiento, también del PSOE, de empezar a construir en estos terrenos sin que sean descontaminados antes. Por no hablar de que es totalmente inviable pensar en que, de momento, por aquí puede entrar el AVE soterrado a Cartagena".

Por otro lado, la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una moción del PP que pide al Gobierno nacional que elimine la tasa de reposición de efectivos que impide ampliar la plantilla del personal vinculado al servicio de extinción de incendios y salvamento de la Región.

El diputado del PP Francis Jódar ha manifestado que esa restricción ha ocasionado una progresiva "merma de plantilla ya que las trabas legales impiden la incorporación de nuevo personal a las administraciones públicas". Según ha recordado, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia debe estar dotado de suficiente personal para hacer frente con garantías a las emergencias o incidencias que puedan ocurrir.

Durante el debate parlamentario se ha puesto de manifiesto que el Consorcio tiene vacantes "sin cubrir" como consecuencia de las tasas de reposición de efectivos y la necesidad de aumentarla como consecuencia de una demanda de servicios cada vez mayor por parte de los ciudadanos y de los entes consorciados.

Grupos como Podemos han criticado al PP por "haber mantenido unas tasas de reposición bajas fijadas entre un 10 y un 15%". El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu ha dicho que "está muy bien eliminar la tasa, pero la clave es convocar oposiciones y no mantener a los bomberos sobreexplotados con densidad horaria y horas extra que no pueden asumir".

Desde el PSOE, Emilio Ivars considera que esta iniciativa "no tiene sentido" al haber decaído los presupuestos de 2019.

También ha salido adelante por unanimidad una moción del PSOE para que se pongan en valor las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género a nivel regional, se declare tolerancia cero a los maltratadores y se rechacen acuerdos con formaciones que planteen la supresión de medidas de protección a las mujeres. La socialista Isabel Casalduero ha aclarado que lo que pretenden con esta iniciativa es "un compromiso claro" en esta materia.

Finalmente, se ha aprobado con los votos de PP y Ciudadanos y los votos en contra de PSOE y Podemos, una iniciativa de Ciudadanos, para se traslade al Gobierno nacional el rechazo a la concesión de un posible indulto a los encausados por el golpe separatista en Cataluña que se produjo entre los meses de septiembre y octubre de 2017. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha recordado los hechos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

"Desde Ciudadanos creemos que se dan los elementos para considerar que hay un delito de rebelión, pero asumimos que en España existe división de poderes y es algo que tendrá que valorar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo cierto es que el Poder Judicial también ha apreciado esa gravedad y por eso ha abierto juicio para todos aquellos implicados que no han huido fuera de España", ha indicado.