La Asamblea Regional aprueba impulsar la restauración integral y la devolución al culto de la Catedral de Cartagena

Catedral de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

(CARTAGENA) MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado impulsar la restauración integral de la Catedral de Cartagena y su devolución al culto. La moción de Vox ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

La diputada regional de Vox Virginia Martínez ha subrayado que "hoy damos voz a los numerosísimos ciudadanos y asociaciones que llevan años pidiendo la reconstrucción total de la Catedral de Cartagena y su devolución al culto", según han informado desde el partido.

Martínez ha insistido en que se trata de "un bien patrimonial de valor excepcional, que debe ser restaurado sin experimentos ni reconstrucciones a medias. No hay una sola catedral en España que sufriera destrozos en la Guerra Civil que no haya sido completamente restaurada, y Cartagena no puede continuar siendo la excepción".

En este sentido, ha solicitado que la restauración integral "debe incluir elementos fundamentales como el ábside gótico medieval descubierto en el año 2000, y su finalidad debe ser su uso religioso y su devolución al culto". Este último punto se ha votado aparte a petición del grupo Mixto que solicitaba que el uso del templo no sea solo religioso. La propuesta de la diputada de Podemos, María Marín, que pedía que fuera, además, un lugar de Memoria Democrática, no ha salido adelante.

Finalmente, Martínez ha denunciado que "el problema no es técnico ni económico, ya que existen fondos disponibles tanto a nivel nacional como autonómico; lo que ha faltado hasta ahora es voluntad política real".

Asociaciones como Origen Defensa de la Memoria Social y el Patrimonio Histórico, Plataforma Virgen de la Caridad, Huermur, Lorca Patrimonio, Librilla Patrimonio, AJVA, DAPHNE, Asociación Cartaginense, Bicihuerta, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isaac Peral, Caballeros y Damas del Cristo, y Amigos Cultura La Manga han estado presentes en el hemiciclo.

La diputada ha querido también recordar "a todas esas personas especiales que durante años defendieron esta causa, como Pepita, Antonio Cegarra o el Doctor Iván Negueruela, cuyo compromiso y trabajo discreto han hecho posible que hoy estemos aquí debatiendo y apoyando la reconstrucción de la Catedral de Cartagena como un compromiso de todos los grupos parlamentarios".