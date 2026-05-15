La Asamblea Regional celebra La Noche de los Museos por segundo año consecutivo

Fachada de la Asamblea Regional de Murcia - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia se suma, por segundo año consecutivo, a la XVIII edición de La Noche de los Museos de Cartagena, que se desarrollará este sábado 16 de mayo, para celebrar el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el domingo.

La Cámara Parlamentaria abrirá sus puertas durante todo el día para que los ciudadanos puedan realizar visitas guiadas por sus instalaciones.

Así, la ciudadanía podrá conocer de primera mano qué es la Asamblea Regional, las características del edificio que la alberga y los detalles artísticos de la escala principal y el Patio de las Comarcas, donde se explicarán las obras de arte que allí se encuentran.

Los ciudadanos también podrán visitar el Hemiciclo de la Cámara, donde se explicará más detalladamente diversas cuestiones parlamentarias: funciones de la Asamblea Regional, principales órganos, cómo se desarrolla su trabajo y actividad parlamentaria y los grupos parlamentarios, entre otros.

Estas visitas se realizarán en horarios de 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 y 19.00 horas.

La Noche de los Museos en la Asamblea Regional finalizará con el concierto escénico 'Concierto Cervantino. Entre molinos de viento', a cargo del grupo de música y danza Mujeres con Alma. Será a las 20.00 horas en el Patio de los Ayuntamientos de la sede parlamentaria.