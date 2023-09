Asamblea Regional guarda un minuto de silencio para condenar el asesinato de una vecina de Cieza a manos de su expareja

La mayoría de diputados se situaron tras una pancarta "contra las violencias machistas" excepto VOX, que se colocó en un lateral



CARTAGENA (MURCIA), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diputados de la Asamblea Regional y personal de la Cámara han guardado un minuto de silencio en la puerta principal de la Asamblea para expresar su condena por el asesinato de una vecina de Cieza presuntamente a manos de su expareja. La mayoría de los parlamentarios se han situado tras una pancarta "contra las violencias machistas", excepto los diputados de VOX, que se han situado al margen, en un lateral.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha recordado que la vecina de Cieza es la primera víctima mortal por violencia de género en la Región en lo que llevamos de año, sumando 48 hasta el momento, en toda España.

Según ha dicho, "esto revela la envergadura de la lacra social que continúa sufriendo nuestra sociedad y que no podemos consentir que continúe repitiéndose".

Por su parte, el portavoz del VOX, Rubén Martínez, ha incidido en que su partido "siempre va a estar al lado de las víctimas y estamos convencidos de que nuestra presencia en instituciones va a servir para poner coto a asesinos, maltratadores, violadores, a los que trafican con niños".

Según ha dicho, su partido "endurecerá todas las penas para todos esos asesinos" y se ha mostrado en contra de que "se saque a violadores a la calle. Procuraremos endurecer penas y que las cumplan al 100%".

La diputada de Podemos, María Marín, ha recordado que ellos habían convocado el minuto de silencio, "viendo que desde esta institución no se convocaba ni se decía nada al respecto", aunque finalmente la Asamblea lo convocó esta mañana. Además, ha criticado a VOX porque "no rechazan la violencia machista y es una vergüenza que bajen y se pongan en un lado apartado como si eso no fuera con ellos".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha recordado que hay 47 mujeres víctimas de la violencia machista a nivel nacional en lo que va de año. "Tenemos que unirnos toda la sociedad, aquí no valen comillas ni comas, aquí vale la unión de la sociedad. Cuando hay grupos políticos que matizan no sé qué con respecto a la violencia machista y a la violencia de género me causa náuseas", ha finalizado.