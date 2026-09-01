La Asamblea Regional inicia este miércoles la actividad parlamentaria del último año de la XI legislatura

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CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia retomará este miércoles, 2 de septiembre, la actividad parlamentaria correspondiente al cuarto y último año de la XI Legislatura, según han informado fuentes del Parlamento autonómico.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la celebración de una reunión conjunta de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces en la que se abordará la organización de la actividad para el nuevo periodo legislativo.

Durante la reunión se establecerá el calendario parlamentario, con la fijación de los días hábiles e inhábiles para el presente año legislativo, así como los criterios para la distribución de los cupos de iniciativas y del trabajo parlamentario.

Todo ello se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de la Cámara.