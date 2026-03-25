La Asamblea Regional pide al Gobierno central la retirada del borrador del Estatuto Marco sanitario

El diputado regional del Partido Popular Antonio Martínez Pastor, defensor de la moción - PP

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una moción del PP, con el apoyo de Vox, para solicitar al Gobierno de la Nación la retirada del actual borrador del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al considerar que ha suscitado un "rechazo mayoritario" entre la profesión médica y que se ha tramitado sin el consenso suficiente con el colectivo.

La iniciativa, defendida por el diputado del PP Antonio Martínez, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto. El texto ha incorporado una transacción planteada por Vox para reclamar, además de la retirada del anteproyecto, la creación de un capítulo específico para la profesión médica dentro del Estatuto Marco, el reconocimiento expreso de la singularidad de este colectivo, su interlocución directa con el Ministerio de Sanidad y una memoria técnica, jurídica y económica pactada con las comunidades autónomas.

Durante su intervención, Martínez ha sostenido que el anteproyecto estatal ha supuesto "un atropello contra la profesión médica" y ha defendido que "negociar las condiciones laborales de los médicos no es posible" sin su participación directa. A su juicio, el texto no ha representado "ningún avance" ni para la calidad del sistema sanitario ni para los facultativos, y ha advertido de que la reforma ha podido debilitar "aún más" la sanidad pública.

En la misma línea, Vox ha respaldado la moción y ha cargado contra el Ministerio de Sanidad. La diputada María Eugenia Sánchez ha afirmado que su formación ha sido "el único partido político" que ha defendido "alto y claro" un estatuto propio para los médicos y ha criticado al PP por actuar, a su juicio, con ambigüedad. Según ha dicho, su grupo ha apoyado la transacción porque ha entendido que la profesión médica debe negociar "de tú a tú con el Ministerio".

Frente a ello, el PSOE ha votado en contra y ha defendido que el nuevo Estatuto Marco ya incorpora mejoras laborales para los sanitarios. La socialista María Soledad Sánchez ha asegurado que el PP ha "claudicado" en su pretensión inicial de un estatuto propio para los médicos y ha reivindicado la negociación colectiva general. Entre las mejoras del texto, ha citado la convocatoria obligatoria de ofertas públicas de empleo cada dos años, la reducción de las guardias de 24 a 17 horas y el refuerzo de la conciliación y de los descansos obligatorios.

También el Grupo Mixto ha rechazado la moción. El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha considerado "incongruente" plantear una regulación separada para los médicos dentro de un sistema sanitario "complejo" e "interdisciplinar", y ha sostenido que muchas de las reivindicaciones concretas del colectivo deben abordarse en el ámbito autonómico y no en una norma básica estatal.

En la misma sesión plenaria, la Cámara ha aprobado otra moción, en este caso del Grupo Socialista, sobre medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2026. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Grupo Mixto y la abstención de Vox.

La diputada socialista Toñi Abenza ha defendido que la dependencia ha sido "una cuestión de justicia" y ha denunciado la situación de la Región de Murcia en esta materia. Según ha expuesto, la comunidad ha registrado una de las mayores listas de espera del país y ha arrastrado cifras "inmorales" de fallecimientos de personas pendientes de resolución o prestación. Su propuesta ha reclamado incorporar en las cuentas autonómicas las actuaciones necesarias para reducir los tiempos de reconocimiento a un máximo de 180 días y a 90 en el caso de menores de tres años y mayores de 90.

El PP ha apoyado la moción, aunque ha centrado su discurso en la infrafinanciación estatal del sistema. El diputado Miguel Ángel Miralles ha denunciado el "desastre" de la aplicación de la ley por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido que el Ejecutivo murciano ha trabajado "con la peor financiación". Vox, por su parte, ha optado por la abstención. Su diputado Ignacio Arcas ha coincidido en criticar la demora de más de 550 días en la resolución de expedientes, pero ha reprochado tanto al PSOE como al PP su gestión y ha acusado al Gobierno regional de haber detraído fondos destinados a dependencia. Desde el Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín ha respaldado la moción y ha recordado que una propuesta similar ya se ha aprobado en noviembre de 2025 a iniciativa de su formación.

Asimismo, Vox ha criticado que el PP se haya sumado a los grupos de izquierda para votar en contra de su iniciativa destinada a preservar las costumbres y tradiciones murcianas en el espacio público. La diputada de Vox Virginia Martínez ha asegurado que "nuestro modo de vida estaba siendo amenazado" y ha defendido la necesidad de "preservar nuestras costumbres, nuestros valores y nuestra forma de vivir".

Martínez ha reivindicado la riqueza cultural de España y de la Región de Murcia, mencionando celebraciones como las semanas santas de Lorca, Murcia o Cartagena, la Noche de los Tambores de Mula, la Tamborada de Moratalla o los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz. "Todo esto forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia", ha señalado.

La parlamentaria ha cargado contra el voto en contra del PP y la izquierda y ha afirmado que "odiáis nuestra identidad, nuestras fiestas y nuestra familia tradicional". Además, ha advertido sobre lo que ha considerado una amenaza a los valores culturales y ha concluido que su formación seguirá defendiendo "nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra manera de vivir frente a la izquierda y frente a un PP cómplice".

Por otro lado, Vox ha retirado su moción sobre detección temprana del trastorno del espectro del autismo (TEA). La diputada María José Ruiz ha lamentado que, a su juicio, "el bipartidismo" se haya opuesto a una propuesta que ha planteado actualizar el protocolo regional de 2012, incorporar herramientas tecnológicas, fijar plazos de derivación y crear unidades especializadas. Tras anunciar la retirada, ha avanzado que su grupo registrará una nueva iniciativa.

También el PP ha retirado su moción sobre financiación local "justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal". El diputado Carlos Albaladejo ha justificado la decisión al considerar que, a la vista del contenido de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, la iniciativa ha resultado finalmente "improductiva".