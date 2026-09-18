Los asistentes a la feria de empleo y formación podrán entregar sus curriculums a través de una pulsera digital

El consejero de Empleo, Luis Alberto Marín, junto con la directora del SEF, Pilar Valero, y la directora del COE, Pilar Sánchez - CARM

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los asistentes a la quinta edición de la Feria Regional de Empleo y Formación que organiza la Comunidad podrán dejar su currículum a las empresas participantes a través de una pulsera digital.

En concreto, quienes suban su currículum al formalizar su inscripción, recibirán a su llegada a la Feria una pulsera tecnológica a la que podrán vincular su perfil y utilizarla para enviar su candidatura a las empresas acercándola a los dispositivos instalados en cada stand, han informado desde el Ejecutivo regional.

Esto permitirá sustituir el formato tradicional en papel y agilizar el contacto entre los asistentes y las empresas y entidades del espacio expositivo.

Esta es una de las principales novedades de una feria que también pondrá a disposición de los visitantes otras innovaciones de carácter tecnológico como la iniciativa 'Reto Avatar: entrena tus competencias', en la que dos avatares holográficos permitirán a los participantes practicar, con el apoyo de la inteligencia artificial, habilidades como la comunicación de forma personalizada e interactiva.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha avanzado estas novedades durante la presentación de la programación de este evento, que organiza el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) a través del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de la Región (COE) y que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el edificio anexo del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia.

MÁS DE 70 EMPRESAS

La jornada, que se celebra bajo el lema 'Impulsa tu talento', congregará a más de 70 empresas, entidades e instituciones de todos los sectores y ofrecerá a sus asistentes un espacio para conocer las oportunidades de empleo y formación que existen actualmente en la Región de Murcia.

El titular de Empleo ha destacado que esta feria "es, ante todo, un espacio de oportunidades, tanto para quienes quieren incorporarse al mercado laboral, reorientar su trayectoria o impulsar un proyecto de emprendimiento como para las empresas que necesitan encontrar y atraer talento".

"Además, es una oportunidad para seguir avanzando en el compromiso del Gobierno regional con un empleo de calidad, conectado con las necesidades reales de las empresas y con perfiles cada vez más preparados y adaptados a las nuevas demandas del mercado laboral de la Región", ha añadido.

La feria, para la que se acaba de abrir el plazo de inscripción, contará con un amplio programa de actividades que, en esta quinta edición, se refuerza con nuevos espacios y experiencias basadas en la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de sus asistentes como la pulsera digital o el avatar holográfico.

Otro de los nuevos espacios será 'El ascensor del talento', un 'escape room' diseñado para poner a prueba las capacidades de los participantes a través de diferentes retos.

CÓMO INSCRIBIRSE

La programación también cuenta con una 'performance' de magia y motivación a cargo del ilusionista murciano Abraham Gallego, que invitará a los asistentes a reflexionar sobre sus capacidades y sobre cómo transformar su talento en oportunidades profesionales.

Las personas que deseen conocer las oportunidades que actualmente hay en el mercado laboral de la Región de Murcia y mejorar sus opciones de acceso al empleo participando en la quinta Feria de Empleo del SEF, solo tienen que completar el formulario habilitado en la página web de la feria.