Asociación de Atención Temprana cree que la ley "da un falso respaldo" a medidas que no aumentarán el bienestar de niños

CARTAGENA (MURCIA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia, María Santos, ha reclamado ante la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional que se facilite el acceso a la Atención Temprana a todas las familias que lo necesiten "por igual".

Santos ha comparecido ante la comisión para abordar la proposición de ley por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región. Según ha destacado, las asociaciones están realizando "una gran labor" en esta materia, aunque es necesaria una "normativa y una financiación que acabe con las desigualdades".

Durante su comparecencia ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo durante el proceso de elaboración de la ley. "Es importante que nos pongamos todos de acuerdo en una cosa que es buena, que es necesaria y que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad", ha dicho.

A su vez, ha dejado claro que no pretenden ralentizar el proceso ni perder "la calidad ni el buen hacer de los compañeros de los centros de atención temprana". A su juicio, habría que tener en cuenta "las valoraciones técnicas" que se realicen durante el proceso. En ese sentido, ha destacado la no separación del equipo de valoración con el de intervención, que la entrada al centro sea inmediata y que los baremos que se establezcan sean adecuados y que "no dejen fuera a niños ni que se hagan cuellos de botella para entrar a los centros".

Ha criticado que la Atención Temprana "funciona mejor en unos municipios que en otros", por lo que ha advertido que lo que habría que hacer sería fijarse en el modelo que mejor funciona y emularlo.

A su juicio, las medidas que se contemplan en la ley "no van a aumentar el bienestar de los ciudadanos vulnerables ni de los niños ni de sus familias". Según ha dicho, el hecho de que ella haya tenido que acudir a la Asamblea para "tener que defender mi profesión demuestra que esta ley no la respetan ni la conocen. Yo no sé de qué es esa ley, pero de atención temprana no es, se usa el nombre de atención temprana para blanquear y dar un falso respaldo técnico a unas medidas que no van en la línea de la evidencia científica".

Ante la Comisión también ha comparecido la representante de la asociación Martín Espejo de familias por la inclusión real, Elena Fernández. Ella ha apuntado que solo 23 de los 45 municipios de la Región tienen una atención temprana gratuita. Es por eso por lo que ha reclamado que se extienda la gratuidad del servicio al resto de los municipios.

"Es un servicio imprescindible en la sociedad, un 10% de los niños requieren de atención temprana y con discapacidad son solo el 3%, pero hay que atenderlos a todos", ha dicho.

Por último, el experto en la materia objeto de regulación, Julio Pérez López, ha señalado que el planteamiento de la propuesta de ley está "caducado, es del siglo pasado, no es un planteamiento con vistas de futuro". A su juicio, el itinerario es "ambiguo, con muchos recovecos que va a ralentizar su implantación".

Según ha dicho, hay que procurar que a las familias se les atienda "desde el minuto uno, para agilizar estos procesos el pediatra es el profesional que puede decidir quién necesita atención temprana". Sobre el baremo de la ley, considera que es "insostenible" y que no está basado en los criterios de la atención temprana.

"Si aceptamos la propuesta de ley tal y como está redactada, no se podrían modificar los baremos, solo se podría hacer a través de otra ley", ha añadido.