ASSIDO presenta su nueva colección de calcetines desparejados y lanza el concurso #NormalyDiferente

Los calcetines han sido fabricados en colaboración con Inside, firma que participa un año más en la producción del producto. La presentación oficial tuvo lugar en la tienda Inside del Centro Comercial Atalayas, en Murcia. - ASSIDO

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

ASSIDO, Asociación para Personas con Síndrome de Down de Murcia, ha presentado esta semana su nueva línea de calcetines desparejados ASSIDO Design, una propuesta que combina diseño, inclusión y sensibilización social.

La colección incluye cuatro modelos originales, creados a partir de diseños realizados por personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual vinculadas a la asociación. Cada par refleja creatividad, frescura y una forma diferente -y auténtica- de mirar el mundo.

Los calcetines han sido fabricados en colaboración con Inside, firma que participa un año más en la producción del producto. La presentación oficial tuvo lugar en la tienda Inside del Centro Comercial Atalayas, en Murcia.

Más allá de su estética, esta iniciativa tiene un claro componente solidario: los beneficios de la venta se destinan íntegramente a ASSIDO, contribuyendo al desarrollo de programas, servicios y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias. Los calcetines pueden adquirirse en las sedes de ASSIDO y a través de la web: www.assidodesign.es.

Coincidiendo con el mes de marzo y la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), ASSIDO ha lanzado una nueva edición del concurso fotográfico en redes sociales bajo el lema: #NormalyDiferente.

La propuesta invita a la ciudadanía a participar de forma sencilla: comprar los calcetines solidarios ASSIDO Design, fotografiarse con ellos, subir la imagen a redes sociales con el hashtag #NormalyDiferente y etiquetar a @ASSIDOMURCIA. Las fotografías deberán publicarse en el muro (no solo en historias) durante todo el mes de marzo.

Un jurado imparcial seleccionará las tres imágenes ganadoras, cuyos autores recibirán experiencias gastronómicas para dos personas en: Finca Buenavista, Restaurante Mediterráneo Odiseo, Restaurante Rincón de Pepe. Además, entre todos los participantes se sorteará un pack premium doble para Terra Natura Murcia.

Con esta campaña, ASSIDO vuelve a lanzar un mensaje claro: "El síndrome de Down es solo una diferencia más. Porque lo normal es que todos seamos diferentes". La iniciativa busca sensibilizar, generar conversación social positiva y recordar que la diversidad no solo debe aceptarse, sino celebrarse.