El '1-1-2' atiende 40 llamadas por el episodio de lluvias y tormentas en la Región de Murcia

Archivo - Varias personas paseando con paraguas - EMERGENCIAS CARTAGENA - Archivo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha atendido este viernes, entre las 10.00 y las 14.15 horas, un total de 40 llamadas referidas a 28 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas, ninguno de ellos de consecuencias graves.

Según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Pozo Estrecho, en Cartagena, ha registrado la mayor cantidad de precipitación, con 76 litros por metro cuadrado en tres horas.

La misma diputación ha sido el paraje con más asuntos relacionados con la lluvia en Cartagena, sobre todo por pequeños achiques y algún conductor que ha tenido que abandonar su vehículo a consecuencia del agua.

El municipio con más asuntos ha sido Murcia, con una docena; seguido de Cartagena (7), Los Alcázares (2) y Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Mula y San Javier (uno cada localidad).