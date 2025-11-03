Atienden a un hombre tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en Lorca (Murcia) - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

LORCA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 47 años ha tenido que ser rescatado y atendido tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en la madrugada de este lunes en el casco urbano de Lorca (Murcia), según informaron fuentes del '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada de la Policía Local a las 00.46 horas alertando de que había fuego en una vivienda de planta baja y de que habían rescatado a un hombre afectado por el humo.

Al lugar se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El afectado ha sido estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Rafael Méndez. Los bomberos han dado por extinguido el incendio a la 1.43.