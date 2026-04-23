La Audiencia Provincial condena a 16 años de prisión a dos acusados por agresión sexual a una menor

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a 16 años de prisión a dos hombres como autores de delitos de agresión sexual cometidos contra una menor de edad y ha absuelto a un tercer procesado al no quedar acreditada su participación en los hechos.

El tribunal ha declarado probado que la víctima inició un encuentro sexual consentido con uno de los acusados, pero revocó su consentimiento al sentirse incómoda. Pese a que la menor manifestó su deseo de terminar el encuentro, los condenados la sometieron de forma coordinada mediante el uso de la fuerza.

La Sala fundamenta la condena en el testimonio de la víctima, al que otorga plena credibilidad por su persistencia y coherencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

Además, los magistrados destacan como "prueba de cargo relevante" los análisis periciales biológicos, ya que las pruebas de ADN confirmaron la presencia de restos genéticos de ambos condenados en la víctima.

Respecto al tercer acusado, la sentencia determina su absolución al no existir pruebas suficientes que demuestren su intervención o presencia consciente durante la agresión.

Las penas impuestas a cada condenado suman un total de 16 años de cárcel --ocho por cada delito-- tras aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

Asimismo, se establecen cinco años de libertad vigilada posterior, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante 21 años y el pago de una indemnización conjunta de 35.000 euros por daño moral.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.