Archivo - Aumenta un 33,3% la incidencia de las infecciones respiratorias en la Región de Murcia - EDU BOTELLA - Archivo

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria aumentó un 33,3% en la Región de Murcia entre el 14 y el 20 de septiembre, según datos de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En concreto, la incidencia de las IRA se ha situado en 402 casos por cada 100.000 habitantes.

Según recoge el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, la infección por coronavirus (SARS-CoV-2) experimentó un repunte del 80,4% en esa misma semana, con 249 casos diagnosticados y una incidencia de 15,6 casos por 100.000 habitantes.

Asimismo, las muestras analizadas por la Red Centinela arrojaron una tasa de positividad del 14,3% para el SARS-CoV-2, mientras que los análisis para el virus de la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) dieron un 0,0% de positividad en la vigilancia sistemática.

Por su parte, los diagnósticos de gripe alcanzaron los 53 casos en la comunidad autónoma, con una tasa de 3,3 por 100.000 habitantes y una subida del 65,6% sobre la semana 37.

En cuanto a los episodios de bronquitis y bronquiolitis aguda, las consultas en Atención Primaria sumaron 514 casos (32,3 por 100.000 habitantes), lo que supuso un ascenso del 25,7% en la comparativa semanal.

Por áreas de salud, la mayor tasa de incidencia de IRA se registró en la demarcación del Noroeste (Área 4), con 541,8 casos por 100.000 habitantes. Le siguieron el Área 3 (Lorca), con 521,3 casos por 100.000 habitantes, y el Área 7 (Murcia Este), con 457,0 casos.

En el extremo opuesto, el Área 5 (Altiplano) y el Área 9 (Vega Alta) contabilizaron las tasas semanales más reducidas del mapa sanitario regional, con 371,8 y 376,5 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.