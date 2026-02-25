Aumenta la cuantía de los premios en la II edición del premio UMUrgentes, que dará protagonismo a las bandas emergentes

Presentación en el Campus de la Universidad de Murcia de la II edición del festival UMUrgentes con la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UMU, Alicia Rubio; el concejal Pepe Guillén y otros responsables de la organización - EUROPA PRESS

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia se prepara para recibir a bandas emergentes de distintos puntos de la Región y de otras comunidades con motivo de la segunda edición del premio de música UMUrgentes, cuya cuantía ha aumentado con respecto a la edición anterior. Así, habrá un primer premio de 1.200 euros y un segundo de 800 euros.

Aquellos grupos que sean seleccionados en esta convocatoria, cuyo plazo de inscripción concluye el 6 de marzo, presentarán sus proyectos musicales en los conciertos que se celebrarán en la ciudad de Murcia a partir de la primavera, previsiblemente. Los grupos ganadores de este festival serán los que actúen en la Semana de Bienvenida de la Universidad de Murcia, en octubre, según ha avanzado Mavi Martínez, de Bellasound.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia (UMU), Alicia Rubio, ha destacado el papel de la institución docente como "referente de la cultura, en este caso de la música".

Y es que, ha manifestado, la ciudad de Murcia "se llenará de microconciertos de estudiantes, personas relacionadas con la universidad, alumni o del aula senior", entre otros.

Rubio ha defendido la idea de que Murcia, además de formar a sus estudiantes, "haga de la universidad un lugar agradable y donde se tengan experiencias de todo tipo".

La acogida en la pasada edición fue "excepcional", ha recordado Rubio, con la participación de muchas bandas universitarias y espacios llenos en la ciudad, como la Plaza de la Cruz Roja o de la Universidad, por lo que confía que esta edición "tendrá todavía una mejor acogida".

Por su parte, Lorenzo Tomás Gabarrón, presidente de la Junta Municipal Distrito Centro Este, ha destacado que para la Junta "no deja de ser un evento dinamizador, no solo de la gente joven que se reúne alrededor de estos eventos y a este concierto, sino también del comercio de la zona".

También ha valorado la creación de sinergias con el Ayuntamiento, que "ha apostado muy fuerte por este proyecto". En esta línea, el concejal el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha mostrado su agradecimiento por esta iniciativa que, a su juicio, "busca apoyar el talento emergente en la Universidad de Murcia y en la ciudad".

El objetivo es "apoyar a los que quieren lanzarse al mundo de la música, del espectáculo, que quieren actuar en público y gracias a esta iniciativa lo pueden hacer". Gracias a iniciativas como esta se consigue "talento reconocido y reputado murciano a nivel nacional e internacional que está de moda, especialmente en estos años, con nombres tan reconocidos en el panorama musical como Arde Bogotá o Viva Suecia".

GRABACIONES PROFESIONALES DE LOS GRUPOS

Por su parte, Esperanza Clares, directora del Aula de Música de la UMU, ha explicado que se han doblado las apuestas en la cuantía de los premios porque "vemos que tienen mucho tirón". El año pasado, comenta, se realizó una selección de 9 grupos pero "se presentaron muchos más".

"Hay interés y queríamos compensarlo de alguna forma con una cantidad un poco mayor que pudiera servirles para hacer grabaciones profesionales, para lanzarse", ha manifestado. Se trata de un premio, ha asegurado, que "pone el foco en la creación, en que sean autores de sus propios temas".

Así, una vez que se cierre el plazo para las inscripciones de las candidaturas, el 6 de marzo, se hará la selección y preselección para después dar cabida a los conciertos en diferentes emplazamientos de la ciudad de Murcia.

Precisamente, Mavi Martínez ha reconocido que estos artistas "puedan encontrar un público, porque es una de las cosas más complicadas que tienen las bandas emergentes, montar un concierto en donde una asistencia de público pueda conocer su proyecto".

Desde el Aula de Música de la UMU, su directora ha afirmado que se trata de un festival que está teniendo impacto, con bandas que están preguntado "incluso de fuera".

Y es que, ha finalizado, "uno de los pilares de la universidad es transferir, que no nos quedemos entre nuestras cuatro paredes, sino que en este caso transfiramos nuestro propio talento y, sobre todo, la cultura a la sociedad. Que la universidad también esté presente en la sociedad murciana".