El autobús urbano de Lorca es gratuito este martes, 22 de septiembre, con motivo del 'Día sin Coches'

Autobús en Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Lorca se une a la celebración del 'Día sin Coches', una iniciativa integrada en la Semana Europea de la Movilidad, con la gratuidad del servicio de autobús para la jornada de este martes.

Durante toda el día los usuarios podrán utilizar las líneas urbanas de autobús sin abonar el billete, facilitando así que los desplazamientos habituales puedan realizarse en transporte público y ofreciendo a quienes todavía no lo utilizan habitualmente la oportunidad de conocer el servicio, han informado desde el Consistorio.

El concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas, ha señalado que "el Día sin Coches es una buena oportunidad para dejar el vehículo particular en casa y comprobar que muchos de nuestros desplazamientos habituales pueden realizarse en autobús. Por eso queremos eliminar durante una jornada incluso la barrera del precio: subir al autobús este martes no costará nada".

La gratuidad se aplicará durante toda la jornada y en el conjunto del servicio urbano, manteniéndose los recorridos y horarios habituales.

La celebración forma parte de las actuaciones vinculadas a la Semana Europea de la Movilidad y pretende fomentar alternativas de desplazamiento más sostenibles, reducir la presencia del vehículo privado en los desplazamientos urbanos y seguir avanzando hacia una movilidad más eficiente.

Bayonas ha destacado que "los datos nos están demostrando que cada vez más lorquinos utilizan el autobús. Ahora queremos que quienes todavía no lo hacen tengan también la oportunidad de probarlo. La mejor manera de fomentar el transporte público es conseguir que sea útil, accesible y sencillo de utilizar".

Durante 2026 el servicio está registrando las mejores cifras de viajeros desde que Limusa asumió su gestión en 2019.