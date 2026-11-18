Archivo - Un camión de prácticas con una L - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia (ARAMUR) ha alertado este miércoles de un "atasco monumental" y un "colapso sin precedentes" en los exámenes prácticos de conducir en la comunidad, con un "récord histórico" de 19.131 alumnos en espera, lo que supone un incremento del 58,1% respecto a abril de 2024.

Según los datos recopilados por la organización sobre la denominada "bolsa de alumnos" --aspirantes que ya han superado el examen teórico o el de destreza en pista y aguardan turno para la prueba de circulación--, la lista ha pasado de 12.098 personas en abril de 2024 a 19.131 en noviembre de 2026.

El presidente de ARAMUR y de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), Enrique Lorca, ha indicado que no todos los inscritos en esa bolsa están listos para examinarse de forma inmediata porque deben completar su formación práctica, pero ha advertido de que una parte "muy importante" sí está preparada y sufre un "perjuicio grave" en su acceso al empleo y a la movilidad.

Además, la asociación ha señalado que esta situación bloquea la actividad de las 7.832 autoescuelas del país --que dan sustento a más de 30.000 familias y han registrado alrededor de 1.400 cierres en los últimos años-- y afecta a más de un millón de ciudadanos en toda España, donde en 2025 se expidieron 977.056 permisos.

Asimismo, ha alertado de que los retrasos actúan como un cuello de botella que frena la incorporación de alrededor de 30.000 nuevos conductores profesionales de camión y autobús necesarios en los próximos años, según estimaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que lastra a unas 210.000 empresas de transporte y almacenamiento en España, con "especial incidencia" en Murcia.

Aunque ARAMUR valora iniciativas de la Dirección General de Tráfico (DGT) como el aumento de plazas de examinadores, la contratación de interinos, las jornadas extraordinarias, la movilidad entre provincias o el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (Plan PRO), ha considerado que recurrir a "parches extraordinarios" demuestra "las limitaciones estructurales del modelo actual" para absorber incidencias ordinarias de personal como bajas, jubilaciones o permisos.

Por ello, el sector ha reclamado una "solución estructural y permanente" que refuerce la capacidad examinadora sin mermar la seguridad vial ni la calidad de las pruebas, y ha solicitado reuniones con los responsables políticos e institucionales para trasladarles un diagnóstico detallado y propuestas alternativas.