Autorizada la implantación de tres nuevos títulos oficiales de Grado y Máster en la UMU y la UPCT

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la autorización de la implantación de tres nuevos títulos oficiales de Grado y Máster para el curso 2020-2021 en la Universidad de Murcia (UMU) y en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

En la UMU se implantará el Grado en Ciencia y Tecnologías Geográficas y el Máster en Gestión de Riesgos en las Organizaciones, a implantar en el centro adscrito ENAE Business School. En la UPCT se implantará el Máster en Metodología BIM para el desarrollo de proyectos de infraestructuras.

La autorización de estos estudios quedó pendiente en el Consejo Interuniversitario del pasado mes de septiembre, al no poder disponer del informe de verificación positiva del Consejo de Universidades, pese a su evaluación positiva por ANECA.

El Consejo de Universidades, por efectos de la pandemia, llevaba sin reunirse más de dos meses. Estos títulos disponen ya de la evaluación favorable de ANECA, de la verificación positiva del Consejo de Universidades y del informe favorable del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, y cumplen con los requisitos establecidos en la normativa universitaria.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado el inicio del proceso de extinción en la UMU de otros títulos ya implantados, unos por no haber sido presentados al proceso de acreditación, otros porque han sido modificados sustancialmente en sus planes de estudios y han sido sustituidos por otros con la misma o similar denominación, y otros por no haber cumplido las expectativas en cuanto al número de alumnos.

Las universidades garantizan que los alumnos matriculados en estos títulos puedan finalizar sus estudios en un periodo razonable antes de su total extinción.

Así, se ha autorizado el inicio del proceso de extinción para los planes de estudios del Programa de Doctorado Europeo Conjunto Marie Sklodowska-Curie en Biología y Tecnología de la Salud Reproductiva/European Joint Doctorate in Biology and Technology of Reproductive Health por la Universidad de Murcia; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn(Alemania); Universiteit Gent(Bélgica); University College Dublin, National University of Ireland, DU(Irlanda) y Università degli Studi di Teramo (Italia); y de los Grados de Información y Documentación, y de Geografía y Ordenación del Territorio.

185.000 EUROS PARA APOYAR AL CAMPUS 'MARE NOSTRUM'

Por otro lado, el Consejo de Gobierno, ha dado luz verde al Decreto de subvención directa a las universidades de Murcia (UMU) y Politécnica de Cartagena (UPCT) para actuaciones de consolidación e internacionalización del Campus de Excelencia Internacional 'Mare Nostrum', para el curso 2020/2021, por un importe total de 185.000 euros, de los que 106.670 euros corresponden a la UMU y 78.330 euros a la UPCT.

La finalidad de la subvención es la colaboración de la Comunidad en la consolidación de esta iniciativa conjunta de las dos universidades públicas que desarrolla actuaciones tan destacadas como el programa de becas 'Piedad de la Cierva', para incentivar la presencia de las mujeres en las titulaciones STEM, apoyo al bilingüismo, impulso de la investigación, la transferencia de conocimiento, y la internacionalización de las universidades públicas, incluida la movilidad.

El campus 'Mare Nostrum' es un proyecto de agregación estratégica entre las dos universidades públicas de la Región que cuenta con el apoyo de los principales centros de investigación e importantes empresas, dando lugar a un proyecto estratégico que contribuye al posicionamiento de la Región en la sociedad y en la economía del conocimiento.