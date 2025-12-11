Autorizados 300.000 euros para rehabilitar del Teatro Guerra de Lorca y mejorar la oferta cultural de la ciudad

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, subvencionar con 300.000 euros al Ayuntamiento de Lorca para la rehabilitación del Teatro Guerra.

El Teatro Guerra de Lorca es un edificio histórico emblemático de la ciudad, que fue inaugurado en 1861, lo que lo convierte en el coliseo más antiguo de la Región de Murcia que sigue en pie.

Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 31 de marzo de 1982 debido a su valor histórico-artístico.

La rehabilitación del inmueble reviste un enorme interés social y cultural para Lorca, ya que el proyecto aúna la conservación del patrimonio histórico con la mejora de la oferta cultural y turística de la ciudad.

La actuación es inaplazable ante el deterioro y cierre actual del edificio, y sus beneficios serán múltiples: se recuperará un espacio escénico seguro para el disfrute de la población, se protegerá un monumento singular para las generaciones venideras y se impulsará la atracción de visitantes hacia Lorca gracias a la revalorización de un icono cultural.

La inversión en este proyecto se efectúa a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) y complementa el esfuerzo municipal para asegurar que el centro escénico pueda reabrir sus puertas con las máximas garantías de seguridad y cumpliendo con toda la normativa actual.

Esta colaboración institucional tendrá un impacto directo en la dinamización del turismo cultural local y enviará un mensaje claro sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural como recurso turístico sostenible.