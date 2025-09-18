Autorizados 7,2 millones para mantener los medios aéreos del Plan Infomur los próximos dos años

Archivo - Efectivos del Plan Infomur trabajan en la extinción de un incendio forestal - UNIDAD DE DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, ha acordado este jueves destinar 7.202.538 euros a la prórroga del contrato de servicios de medios aéreos y una brigada helitransportada para el Plan Infomur y otras actuaciones de emergencia y protección civil.

La prórroga autorizada garantiza la disponibilidad de estos medios durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

La Comunidad, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tiene contratado un servicio de coordinación de medios aéreos, vigilancia y detección de incendios forestales.

El servicio consta de una aeronave de coordinación y vigilancia; sistema para captación y transmisión de imágenes y tripulación; y tres helicópteros con tripulación destinados a la extinción de incendios forestales, así como brigada helitransportada.

Todo este grupo de medios y recursos humanos son fundamentales en la activación de los Planes de Emergencia por Protección Civil, especialmente el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (Plan Infomur).

La inversión permitirá mantener operativo un dispositivo esencial para la prevención, detección temprana y extinción de incendios forestales, para garantizar la máxima eficacia en la protección del patrimonio natural y de la seguridad ciudadana.

Estos medios también pueden activarse en otras situaciones de emergencia en las que sea necesaria una respuesta rápida y coordinada.