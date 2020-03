Autoridad Portuaria prevé que este viernes y el miércoles lleguen a Cartagena dos cruceros y no les consta anulación

MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria prevé que este viernes y el miércoles, víspera de San José, lleguen a Cartagena dos cruceros y no les consta, por el momento, que haya anulación por parte de las navieras. No obstante, será Capitanía Marítima quien toma la decisión de que los barcos atraquen o no en el puerto y los pasajeros desembarquen.

Según fuentes de la Autoridad Portuaria consultadas por Europa Press, está previsto que este viernes llegue el crucero 'Boudicca', de una naviera alemana; y el miércoles, día 18, el MSC Opera, de una naviera italiana, aunque ello no significa que los pasajeros sean italianos, "ya que viajan personas de todas las nacionalidades".

Las medidas a adoptar, han explicado, las tomará Sanidad Exterior, que depende de Delegación de Gobierno.

Aunque está previsto que lleguen sendos cruceros, ha recordado la Autoridad Portuaria que "a veces se anulan por distintos motivos" y entre ellos podría ser por la evolución del coronavirus.

Capitanía Marítima es quien decide si el crucero atraca o no. El capitán del barco en cuestión tiene que adjuntar una serie de documentación y entre ellas se encuentra la certificación del médico de a bordo indicando que no hay ningún pasajero o tripulante con una enfermedad contagiosa.

