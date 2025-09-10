AV- Director Asociación Valenciana Empresarios advierte que el proyecto del Corredor Mediterráneo es de carácter europeo

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente, ha afirmado este miércoles que el proyecto del Corredor Mediterráneo es de "carácter europeo".

A su juicio, "esta infraestructura no va de una región de España, no va de una comunidad autónoma de España, no va de una población, es un proyecto de carácter europeo, que va desde Algeciras hasta la frontera francesa y se adentra dentro de lo que es Europa, y así está concebido", ha defendido.

Lorente ha hecho estas declaraciones en el desayuno empresarial que organiza en Lorca el Movimiento #QuieroCorredor en el que se da cuenta del estado de las obras. Una mesa redonda en la que también participan el ingeniero Industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García Calvo; el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar; y Antonia Martínez Asensio, gerente del Polígono Industrial Saprelorca. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, participa en el encuentro informativo, a cargo de la delegada de Europa Press en la Región de Murcia, Almudena Peñaranda.

Por ello, ha resaltado la importancia para la Región de Murcia, "es importante para el arco mediterráneo español, es importante para España y relevante para Europa".

Algunas cifras, a modo de ejemplo, es que "el 50% de la población de España está en este territorio, en el arco mediterráneo y el 63% de las exportaciones portuarias, toda la innovación, las universidades".

Por lo que, sostiene, "no hacer una infraestructura en el arco mediterráneo que permita que nuestros productos estén en Europa en tiempo y forma y a un precio razonable, que nuestro turismo se desarrolle, es una pérdida de oportunidad".

Ha dejado claro, por ello, que "seguiremos presionando como sociedad civil y como empresarios para que avance", ya que "podemos correr el riesgo de que se perpetúe algo más en el tiempo".

