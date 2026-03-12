López Miras anuncia un paquete de medidas para ayudar a casi 600 empresas que se pueden ver afectadas por la guerra

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en una foto de archivo - Edu Botella - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea Regional un paquete de medidas para ayudar a las "casi 600 empresas que se pueden ver afectadas" por la guerra en Irán.

López Miras, en la sesión de control, ha respondido así a la pregunta planteada por el grupo parlamentario Popular, formulada por Joaquín Segado, sobre las medidas que adoptará el Gobierno regional para defender los intereses de los ciudadanos de la Región frente al "castigo" del Ejecutivo de España y la crisis ocasionada por la guerra.

Y es que, ha señalado, el Gobierno murciano "por supuesto que va a actuar y no se va a quedar de brazos cruzados". De hecho, ha avanzado, ya está analizando y estableciendo algunas medidas para ayudar a empresas y familias.

Medidas que pasan por "el aplazamiento y fraccionamiento de los tributos cedidos y otros ingresos autonómicos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados, para ayudar a casi 600 empresas que se pueden ver afectadas por este conflicto".

Así como "bonificar las tasas autonómicas en sectores especialmente afectados por el aumento del precio de la energía, como el agrícola o el pesquero y las empresas exportadoras" y han contactado, igualmente, con entidades financieras para abrir líneas de financiación para empresas y autónomos que "puedan atender los costes de energía, transporte y capital de trabajo".

También ha asegurado que prestarán apoyo a los proveedores que necesiten liquidez rápida y para las empresas exportadoras, "un bono temporal para afrontar efectos ante la subida de los precios". Del mismo modo, ha indicado, seguirán apoyando en líneas directas para "la apertura de nuevos mercados y seguimiento permanente en puertos, navieras, transportistas y sectores".

López Miras ha advertido del perjuicio que la guerra de Irán puede causar a las familias y empresas, tanto en la cesa de la compra como en el coste energético, ya que "las familias no pueden pagar el diésel a más de 2 euros el litro".

Por ello, sostiene que "si no se adoptan medidas urgentes vamos a pagar muy caro el aumento del precio de la energía, del petróleo, del combustible".

Algunos países, ha dicho, están tomando medidas, mientras que el Ejecutivo de la nación dice que lo mejor es que "terminase la guerra. Y ahí se quedó", ha lamentado el presidente murciano, que ha criticado que Pedro Sánchez no vaya a comparecer hasta el próximo día 25, desde que se inició la guerra en Irán.

Por ello, le ha exigido que "tome decisiones para el país", unas medidas que pasan por "reducir temporalmente el IVA de la energía al 10%, del gas y del combustible; que suspenda el impuesto a la generación eléctrica; que establezca ayudas directas a sectores intensivos de energía; y una reducción temporal del impuesto especial de hidrocarburos del 50 por ciento, para la gasolina o que bonifique directamente 20 céntimos por litro".

Medidas específicas también para sectores importantes para la Región de Murcia, como el transporte, la logística, la agricultura, la industria electrointensiva o para pymes exportadoras. Y es que, ha destacado, "cada día que pasa y el resto de países toman medidas, nosotros no, y esto es un perjuicio para familias y empresas".

