Avanzan las obras de reparación del colector en la avenida Miguel Induráin de Murcia

Obras de reparación del colector en la avenida Miguel Induráin de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación del colector de la avenida Miguel Induráin de Murcia afrontan una nueva etapa con el inicio, este miércoles, de la instalación de tablestacas de hasta 14 metros con el objetivo de estabilizar el terreno y actuar directamente sobre la infraestructura subterránea, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Entre las finalidades de esta actuación se encuentran, además, el aislamiento de las conducciones de los servicios básicos, asegurando su continuidad, y la reducción de los tiempos de la reparación.

El tablestacado precisa del uso de maquinaria de gran tamaño, por lo que se hace preciso el corte de la avenida en ambos sentidos durante los próximos días.

Este corte de tráfico viene acompañado de un dispositivo especial en que trabajan de forma coordinada Aguas de Murcia, como encargada de las labores, y los servicios de Policía Local y Tráfico, con el objetivo de minimizar la afección.

Se reforzará asimismo la señalización para informar a la población del corte y las alternativas de tráfico, incluyendo las indicaciones en el cartel de Ronda Sur y en el luminoso de vehículos policiales en la rotonda de inicio de la avenida de Los Dolores.

En sentido norte-sur, el corte se realizará en la rotonda de Los Poetas, derivando de esta forma el tráfico hacia la avenida de Alicante, mientras que en sentido contrario se llevará a cabo en la avenida de La Azacaya.

Con esta medida, el Ayuntamiento persigue un reparto de la carga de tráfico, derivándolo hacia vías de gran capacidad y evitando la saturación de viales de menor tamaño.

No obstante, se permitirá la circulación a quienes, desde la avenida de La Azacaya o la de Los Dolores se dirijan hacia la calle Mayor de Puente Tocinos. A la salida de la pedanía por dicha calle podrán optar por continuar hacia el centro urbano por Juan Jugán o dirigirse al sur en dirección al río Segura y la avenida de Los Dolores.

USO DEL CARRIL BUS EN PRIMERO DE MAYO

Para mejorar la fluidez del tráfico, los vehículos podrán utilizar el carril bus de la avenida Primero de Mayo, incrementando de esta forma la capacidad de una vía que, durante las obras, recibirá una mayor ocupación.

Asimismo, se ha procedido a modificar los ciclos semafóricos para agilizar la salida de vehículos, complementando de esta forma la actuación de Policía Local, que contará con presencia permanente en el lugar durante los trabajos.