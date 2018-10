Economistas alertan que escasez de agua e infraestructuras y elevado endeudamiento limitan el crecimiento de Murcia

Actualizado 17/07/2018 12:53:28 CET

El Colegio de Economistas de la Región de Murcia ha presentado este martes, en rueda de prensa, la edición número 24 de su Barómetro, en el que se pone de relieve las debilidades más destacadas de la economía regional: la insuficiencia de recursos hídricos (64,4%), el déficit de infraestructuras (57,5%) y el elevado nivel de endeudamiento público y privado (55,2%).

Factores que, según los responsables del Barómetro, no llegan a bloquear el crecimiento o desarrollo futuro de Murcia, pero sí que se consideran que "limitan, por cuanto no terminamos de consolidarlos". De hecho, el decano del Colegio, Ramón Madrid, ha dejado en el aire la respuesta a la pregunta "si no tuviéramos esas limitaciones, a qué tasa estaríamos creciendo".

El director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio, Patricio Rosas, ha reconocido que de no existir tales debilidades "se reduciría la brecha en renta per cápita, salarial y en el mercado de trabajo".

A continuación, el reducido esfuerzo tecnológico (54,6%) y los bajos niveles de renta per cápita y productividad (50%) ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente, e incrementan en 10 puntos la relevancia que obtuvieron en junio de 2017.

Por su parte, el director técnico del Barómetro, José Carlos Sánchez, también ha hecho referencia al "retraso" en la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

A su juicio, "no es pertinente tal retraso", y ha dejado claro que "no es por falta de tiempo, sino que falta voluntad", por lo que reconoce que le sorprendió de manera negativa que recién llegado el Gobierno actual "diera carpetazo a la reforma del sistema".

Los responsables del Barómetro han advertido que resultados del mismo han estado influenciados por cuanto coincide en la transición política que hubo en España con la moción de censura a Mariano Rajoy, ya que de no ser así "el Barómetro hubiera sido más optimista"; en cambio, el escenario que dibuja es menos optimista; un optimismo más moderado".

En este sentido, el decano del Colegio ha subrayado que "los momentos de incertidumbre provocan esto", de manera que los resultados han sido "inesperados".

De forma que los economistas moderan su optimismo ante la incertidumbre política interna y el entorno global menos favorable, según las conclusiones del Barómetro. A ello se une las consecuencias de las crecientes tensiones comerciales y el aumento de los precios de la energía, que hace que el entorno internacional favorable de los últimos dos años pierda impulso.

En la edición número 24 del Barómetro, el bloque coyuntural se dedica al sistema de pensiones en España, en el que se pone de relieve la necesidad de una "mejora de la calidad y cantidad del empleo y la implementación de medidas para aumentar la población activa".

El retraso en la edad de jubilación y el cambio de criterio de actualización de las pensiones son las medidas sobre las que se detecta un mayor desacuerdo, y la eliminación del tope a las bases máximas de cotización y la limitación de las bonificaciones y exenciones a las cotizaciones son las propuestas con menores apoyos.

