Aviso amarillo por viento en el Campo de Cartagena y Altiplano este martes y miércoles

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento hasta 70 kilómetros por hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón y el Altiplano y por temporal en el litoral para este martes y mañana miércoles.

En concreto, en la zona del Altiplano el aviso por viento comenzó a las 12.00 horas de este martes y se extenderá hasta las 18.00 horas del miércoles. Se esperan rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso también ha comenzado a las 11.00 de este martes y concluirá a las 8.00 horas del miércoles. Habrá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Además, también se ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región. En el caso del Campo de Cartagena y Mazarrón, este comenzó a las 11.00 y concluirá a las 8.00 horas del jueves. El viento soplará del nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con fuerza 7, y habrá olas de 3 metros.

En el caso del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso se activará este martes a las 16.00 horas hasta las 00.00 horas. El viento soplará del nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con fuerza 7, y habrá olas de 2 a 3 metros.