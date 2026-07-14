Aviso naranja en toda la Región para este miércoles, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido avisos naranjas y amarillo por altas temperaturas para este miércoles, 15 de julio.

El aviso de nivel naranja afecta a la Vega del Segura, donde se esperan temperaturas máximas de 42º, y al Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se pueden alcanzar los 40º.

Además, se mantiene aviso de nivel amarillo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, con temperaturas máximas previstas de 38º.

Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas del miércoles.