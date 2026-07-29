Las ayudas regionales para proyectos dirigidos a luchar contra la pobreza beneficiarán a cerca de 17.000 personas

Archivo - La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, financiadas por el Gobierno regional con dos millones de euros, beneficiarán a cerca de 17.000 personas en la Región.

Estas ayudas permitirán impulsar 20 proyectos de 14 entidades del Tercer Sector de Acción Social. El objetivo de estos proyectos es fomentar la inclusión y cubrir las principales necesidades de la población más vulnerable.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, ha publicado la resolución de la convocatoria de estas ayudas para 2026, que están dirigidas a promover actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión a través de la financiación de proyectos de intervención social.

Las ayudas se dividen en tres ejes, el primero incluye los proyectos orientados a cubrir las ayudas de primera necesidad de las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social. En el marco de este eje se han concedido ayudas a 7 proyectos por un importe de más de un millón de euros.

En el segundo eje, que incluye los proyectos para cubrir la atención integral en centros de día y acogimiento residencial para personas sin hogar, se han concedido ayudas a 7 iniciativas por un importe de 555.893 euros.

Y en el tercer eje, que engloba los proyectos de atención sociosanitaria a personas sin hogar o sin un recurso habitacional digno, se financiarán 6 proyectos con más de 414.000 euros.

Se trata de ayudas dirigidas a garantizar la cobertura de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad a partir de una cooperación entre las administraciones públicas y las entidades sociales, mediante un trabajo transversal.

Esta colaboración permite obtener un análisis preciso de las diferentes situaciones de vulnerabilidad en la Región, a fin de proporcionar la atención necesaria, siempre con el trabajo conjunto de los Servicios Sociales de todos los municipios.