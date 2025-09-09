El Ayuntamiento de Archena intensifica la limpieza de imbornales ante el riesgo de lluvias - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha acelerado en las últimas semanas los trabajos de limpieza y mantenimiento de imbornales y alcantarillado en distintas zonas del municipio, con el objetivo de prevenir incidencias ante la posible llegada de episodios de lluvia en los próximos meses.

Las brigadas de limpieza están actuando de manera prioritaria en las áreas de mayor afluencia de vecinos y en aquellos puntos donde tradicionalmente se producen acumulaciones de agua, con el fin de garantizar el correcto drenaje y minimizar riesgos tanto para el tráfico como para los peatones.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha subrayado la importancia de estas actuaciones preventivas. El objetivo, ha dicho, es "reforzar la limpieza de imbornales porque la seguridad de nuestros vecinos es prioritaria. Queremos adelantarnos a posibles problemas y evitar que las lluvias puedan ocasionar encharcamientos o daños en las calles del municipio".

Asimismo, la regidora ha añadido que "se trata de un trabajo que se realiza de forma periódica, pero que se intensifica en estas fechas por la previsión de precipitaciones".

Con este dispositivo especial "no solo protegemos las infraestructuras, también damos tranquilidad a las familias y comercios".

El Consistorio recuerda que este tipo de labores "forman parte del plan municipal de prevención ante fenómenos meteorológicos adversos, que incluye también otras medidas de vigilancia y coordinación con los servicios de emergencias".