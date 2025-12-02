El Ayuntamiento de Cartagena abordará en Galeras una renaturalización a gran escala como en Bosque Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena abordará en el Monte de Galeras una renaturalización de gran escala siguiendo el modelo aplicado en Bosque Romano, el corredor verde en ejecución en el área oeste del municipio. Así lo ha explicado la alcaldesa Noelia Arroyo durante el acto del décimo aniversario de ARBA Cartagena-La Unión, celebrado en el campus del CIM de la UPCT.

La alcaldesa ha subrayado que el patrimonio natural "merece la misma atención y la misma protección" que el cultural y arquitectónico, por formar parte de la identidad del municipio y representar oportunidades de futuro. Así, ha apuntado que algunos de los proyectos más relevantes integran ambos valores, como Bosque Romano, que combina recuperación natural y antiguas canteras romanas, y la futura intervención en Galeras, donde conviven fortalezas, baterías y elementos históricos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Tras la reciente incorporación del Monte de Galeras al patrimonio municipal, el Ayuntamiento considera esta actuación "una responsabilidad y una oportunidad" para recuperarlo como espacio natural, histórico y público. En ese proceso contará con el asesoramiento de ARBA, que ya trabaja en la zona y acumula experiencia en restauración forestal, sustitución de flora invasora, recuperación de hábitats litorales y acciones de voluntariado ambiental.

Durante su intervención, la alcaldesa agradeció el premio concedido por ARBA y lo valoró como el "reconocimiento de unos socios en los que el Ayuntamiento confía para mejorar la protección del patrimonio natural". Resaltó también su labor en la recuperación de laderas quemadas, la regeneración de sierras litorales y la sensibilización ciudadana, así como su participación en iniciativas municipales como el Plan para la revitalización del entorno rural y diversas acciones contra la basuraleza, entre ellas la macro limpieza de Lo Poyo y recientes intervenciones en El Carmolí.

La alcaldesa concluyó que el objetivo es avanzar en proyectos de naturalización de gran escala en el municipio, para los que considera esencial la colaboración continuada con ARBA.