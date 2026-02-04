Ayuntamiento Cartagena activa sus recursos para afrontar el episodio de fuertes vientos y oleaje este jueves

Archivo - Oleaje junto al Faro en el Puerto de Cartagena, fenómenos costeros, viento - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha informado de la activación del nivel naranja por fenómenos meteorológicos adversos para este jueves. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Mteorología (Aemet), se esperan vientos muy intensos con rachas de hasta 75 km/h y un fuerte temporal marítimo con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura en todo el litoral.

Ante esta situación, la alcaldesa Noelia Arroyo ha hecho un llamamiento a la máxima prudencia de todos los cartageneros. La regidora ha advertido de que este temporal se presenta más complicado que el de la semana pasada y, por ello, el Consistorio ya ha tomado decisiones preventivas para evitar riesgos personales.

Durante la jornada de este jueves, los parques públicos permanecerán cerrados y se han suspendido todos los mercadillos previstos. Además, se ha cancelado la práctica de deporte al aire libre en instalaciones municipales y se ha enviado una recomendación a los colegios del municipio para que los niños no salgan a los patios durante el horario escolar.

La alcaldesa ha confirmado que todos los recursos municipales, incluyendo Bomberos, Policía Local, Protección Civil y servicios de limpieza están en alerta para intervenir de inmediato.

Arroyo ha pedido especialmente a los ciudadanos que no se acerquen a la costa, espigones o playas como Cabo de Palos para observar el oleaje, "debido al grave peligro que supone".

En el ámbito doméstico, se insta a los vecinos a revisar balcones, asegurar maceteros, toldos y persianas, ya que cualquier objeto que caiga a la vía pública puede causar accidentes graves. También se recomienda a los conductores extremar la precaución al volante, moderar la velocidad y evitar estacionar vehículos bajo el arbolado o estructuras metálicas.

Desde el Ayuntamiento se seguirá vigilando la evolución del tiempo. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el aviso naranja, priorizando en todo momento la seguridad.

El Ayuntamiento de Cartagena recuerda la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras y recomienda alejarse de malecones, playas, espigones y otros puntos próximos a la línea de costa que puedan verse afectados por el fuerte oleaje y la intensidad del viento.

Asimismo, se aconseja evitar la navegación recreativa, revisar y reforzar los amarres de las embarcaciones y no estacionar vehículos en áreas expuestas al oleaje, como el Muelle de la Curra, en el puerto de Cartagena, o el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

En el ámbito urbano, se recomienda retirar o asegurar elementos de fachadas y balcones que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, toldos, persianas o mobiliario exterior. También se debe evitar transitar cerca de muros, andamios o estructuras inestables, así como por zonas arboladas donde puedan desprenderse ramas u otros objetos.

En cuanto a la circulación, se aconseja limitar la velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada y extremar la atención ante la posible presencia de obstáculos en la vía pública. Los conductores de vehículos de gran tamaño o con mayor superficie de exposición al viento deben prestar especial atención a los vaivenes provocados por las rachas fuertes. No estacionar el vehículo junto a farolas, arbolado, toldos, muros o estructuras metálicas.

Siempre que sea posible se recomienda permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios, siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y los avisos emitidos por las autoridades competentes.