El Ayuntamiento de Cartagena concede las dos primeras licencias en Las Dunas tras su desbloqueo urbanístico

Las autorizaciones corresponden a un local de comida rápida y una estación de servicio CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido las dos primeras licencias en la zona de Las Dunas de Cabo de Palos, un espacio que durante años permaneció paralizado y que ahora inicia una nueva etapa tras la culminación de los procedimientos urbanísticos que lo desbloquearon.

La tramitación se enmarca en el desarrollo de la Unidad de Actuación 2 del Plan Parcial CP2, que fue rescatada para poner fin a dos décadas de abandono, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Tras la aprobación del planeamiento y la reparcelación, el Ayuntamiento impulsó la urbanización del sector, con la dotación de servicios básicos y la definición de parcelas aptas para uso comercial.

Según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo, "superados estos pasos, se han podido otorgar las primeras licencias de edificación, que marcan el inicio de la actividad en la zona". Las autorizaciones corresponden a un local de comida rápida y a una estación de servicio.

El restaurante se construirá en la parcela 5, con una superficie de 335,81 metros cuadrados en planta baja y 16 plazas de aparcamiento. La estación de servicio ocupará 1.610 metros cuadrados, con zonas de suministro, lavado, recarga de vehículos y un edificio auxiliar de 150 metros cuadrados .

"Ambos proyectos cuentan con informe ambiental favorable, que descarta impactos sobre la Red Natura 2000 y confirma que no son necesarias medidas adicionales de corrección o prevención", ha añadido Arroyo.