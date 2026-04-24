El Ayuntamiento de Cartagena refuerza con 130.000 euros el Plan de Apoyo al Comercio para dinamizar el Casco Histórico

Visita a los comercios para hacer entrega de las ayudas del Plan de Apoyo al Comercio - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha convocado una nueva línea de ayudas destinada a las empresas del Casco Histórico para el año 2026 dotada con 130.000 euros según ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante una visita a los establecimientos beneficiarios de la edición de 2025, que ha concedido 115.000 euros para el impulso de 14 proyectos de sectores como la gastronomía, la artesanía y el bienestar.

La regidora, acompañada por la concejala de Comercio, Belén Romero, ha destacado "la valentía" de los emprendedores que apuestan por el centro de la ciudad para el desarrollo de su actividad. Durante el recorrido por diferentes locales, la alcaldesa ha subrayado que "estas subvenciones se integran en una estrategia municipal más amplia que incluye la tasa cero para la apertura de negocios por quinto año consecutivo, el asesoramiento técnico de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) y mejoras urbanísticas en zonas como las calles San Fernando y Morería, además de la instalación de toldos del Plan Teselas", según han informado desde el consistorio.

Los comerciantes beneficiarios han destacado que estas ayudas les han permitido desde profesionalizar su comunicación digital y formarse en gestión empresarial o establecerse en las calles del centro de la ciudad. Asimismo, otros han valorado la labor informativa de los técnicos municipales para asegurar que ningún emprendedor pierda la oportunidad de acceder a estos recursos por falta de información.

La nueva convocatoria de 2026 permitirá sufragar hasta el 50% de los gastos de inversión en obras, mobiliario o equipos informáticos, con un máximo de 10.000 euros por solicitante, cuantía que puede elevarse hasta los 15.000 euros para aquellos negocios que se ubiquen en la calle San Fernando. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre y podrán optar a ellas quienes hayan iniciado su actividad desde septiembre de 2025.

Los interesados pueden realizar los trámites a través de la Sede Electrónica o de forma presencial en el Registro General y las oficinas descentralizadas del Ayuntamiento (OMITAS).